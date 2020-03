Schweiz agiert im Spitzenfeld

Mit dem Ausbruch der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise vor rund zehn Jahren stand die internationale Finanzindustrie weltweit nicht nur unter grossem wirtschaftlichem, sondern auch massiv unter politischem Druck. In der Folge sahen sich die Aufsichtsbehörden auf verschiedenen Finanzplätzen veranlasst, insbesondere das Bankgeschäft deutlich strenger zu regulieren. Dabei wurden grundsätzliche Standards, die für alle Finanzplatzakteure gleichermassen zur Anwendung kommen sollten, definiert.

Diese wurden auf den einzelnen Finanzplätzen aber in sehr unterschiedlicher Intensität sowie Geschwindigkeit implementiert. Und nicht in allen Märkten werden sie in gleichem Masse durchgesetzt. Die wettbewerbsverzerrenden Konsequenzen dieser auf nationaler Ebene uneinheitlichen Korrekturmassnahmen wirken sich bis heute auf die Finanzplatzakteure aus – wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung.