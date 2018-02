Schweiz hinkt beim Rentenalter hinterher

Die Lebenserwartung steigt, die Bevölkerung wird immer älter. Das gilt nicht nur für die Schweiz, sondern für alle Industrieländer. Die daraus folgende Verteuerung der Altersvorsorge lässt sich letztlich nur über eine Erhöhung des Rentenalters auffangen. In der Schweiz hat sich diese Erkenntnis allerdings noch nicht durchgesetzt; selbst die Anpassung des Rentenalters der Frauen von 64 Jahren an dasjenige der Männer von 65 ist umstritten. In Westeuropa kennt nur noch Österreich ein niedrigeres Rentenalter für die Frauen (60 Jahre). Es soll allerdings bis 2033 an das der Männer (65) angeglichen werden. Eine Erhöhung des Rentenalters über 65 Jahre hinaus wird in der Schweiz nach wie vor tabuisiert. Andere westeuropäische Länder haben fast alle entsprechende Vorkehren getroffen. Am weitesten geht Dänemark mit einer Erhöhung des Rentenalters bis 2030 auf 68 Jahre. Zusätzlich soll es dann an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Diese Koppelung haben einige Länder schon umgesetzt oder planen sie. Ein derartiger Automatismus führt auch zu einer Entpolitisierung des Rentenalters. Die Schweizer Politik aber will sich dieses Thema erhalten und weist entsprechende Vorschläge zurück. In Westeuropa wird sich das Rentenalter zwischen 2020 und 2030 mehrheitlich auf 67 Jahren einpendeln. Auch die Schweiz wird um Schritte in diese Richtung nicht herumkommen.