«Schweiz verpasst merkliche Effizienzgewinne»

Die Altersvorsorge der Schweiz ist im internationalen Ranking vom sechsten auf den achten Rang zurückgefallen. Im Ländervergleich, den das Beratungsunternehmen Mercer zusammen mit dem australischen Center for Financial Studies vorgenommen hat, werden die Angemessenheit des Vorsorgesystems, seine Nachhaltigkeit und die Integrität bewertet.

Samuel Lisse «Mit durchgehend digitalen Systemen würde die Verwaltung – wie in Dänemark – deutlich günstiger.» Bild: ZVG

Herr Lisse, wie beurteilen Sie als Chef von Mercer Schweiz die Lage unseres Landes?

Im Vergleich mit dem Leader Dänemark fallen einige Nachteile auf: das unflexible Festhalten am Rentenalter 65/64 Jahre, die Möglichkeit des Beziehens von Altersguthaben zur Finanzierung von Wohneigentum und die erst schwache Verbreitung digitalisierter Abwicklungsprozesse.

Wie könnte in der Schweiz die Beschäftigung der Menschen über das heutige Pensionsalter hinaus gefördert werden?

Die Arbeitgeber sollten mehr Beschäftigungs- und Anstellungsmodelle entwickeln, um ältere Mitarbeitende bspw. mit angepasstem Pensum oder hierarchischer Position im Betrieb zu halten. Genutzt werden sollten auch die bereits bestehenden Internet-Marktplätze, wo ältere Personen ihre Arbeitserfahrung darstellen und sich für Jobs anbieten.

Wie nachteilig ist es für eine Längerbeschäftigung der Menschen, dass die Lohnnebenkosten wegen der Pensionskasse mit zunehmendem Lebensalter steigen?

Die heutige Regelung hat wohl das Motiv, den jüngeren Beschäftigten u. a. wegen der Familienphase mehr Nettolohn zur Verfügung zu lassen und dafür den älteren Mitarbeitenden grössere Lohnabzüge zuzumuten. Die heutigen Beschäftigungs- und Familienstrukturen stimmen aber oft nicht mehr damit überein. Mütter und oft auch Väter arbeiten Teilzeit und bestreiten die Erwerbsarbeit für die Familie zusammen. Es sollte deshalb besser darauf geachtet werden, dass auch in jüngeren Jahren mehr für das Alter gespart wird. Am einfachsten geht das, wenn die Koordinationsabzüge vermindert oder ganz weggelassen werden. So gelangten gegenüber heute auf einem grösseren Teil der Lohnsumme Sparbeiträge auf das Pensionskonto jedes Versicherten.

Wieso wirkt sich nachteilig auf das Mercer-Ranking aus, dass hier die Verwendung von Teilen des Altersguthabens für den Wohneigentumserwerb zugelassen ist?

Weil so teils grosse Beträge aus der individuell gebildeten finanziellen Altersvorsorge abfliessen. Das Geld mag zwar in Immobilien gut angelegt sein, doch es fehlt, um substanzielle künftige Renten zu bilden. Die Altersrenten für sich betrachtet sind dann oft nicht mehr adäquat. Gleiches gilt für den Kapitalbezug statt Rente. Heute wählen etwa 40% der in Pension gehenden Menschen zumindest eine Teilkapitaloption. Das Vorsorgesystem per se wird damit geschwächt.

Was steht hinter der Kritik, die hiesigen Träger der beruflichen Vorsorge würden die Vorteile der Digitalisierung wenig nutzen?

In Dänemark kostet die Administration je versicherte Person umgerechnet jährlich etwa 100 Fr., gegenüber durchschnittlich 350 Fr. hierzulande. Dort sind bereits durchgehende digitale Systeme im Einsatz. Daten werden dezentral von den Betrieben und teils von den versicherten Personen selbst erfasst und bei Veränderungen mutiert. So verpassen Pensionskassen merkliche Effizienzgewinne.