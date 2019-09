Schweizer ADC Therapeutics will an die New Yorker Börse

Die in Epalinges bei Lausanne domizilierte ADC Therapeutics (ADCT) hat den ersten Schritt zum Börsengang an der New York Stock Exchange (NYSE) gemacht. Wie die auf Antikörperkonjugate zur Behandlung von Krebs spezialisierte Gesellschaft am Freitagabend mitgeteilt hat, hat sie ein Registration Statement (F-1-Formular) bei der Börsenaufsicht SEC eingereicht.

Bisher seien weder die Anzahl an Stammaktien, die an die Börse gebracht werden sollen, noch eine Spanne für den Ausgabepreis festgelegt worden, heisst es. Die Titel sollen unter dem Ticker-Symbol ADCT gelistet werden. Wie es in dem Formular heisst, wird das Volumen des Börsengangs maximal 150 Mio. $ betragen.