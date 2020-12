Schweizer Aktienmarkt leicht im Plus

(AWP/Reuters/ BB) Die Schweizer Börse nimmt ihre Avancen aus dem frühen Handel mit und bewegt sich auch am Nachmittag im grünen Bereich. Unerwartet positive Konjunkturzahlen aus Deutschland sowie der Start der Impfprogramme in verschiedenen Ländern, die Aussicht auf ein Brexit-Abkommen und ein weiteres US-Konjunkturpaket stimmten die Anleger zuversichtlich, heisst es am Markt.

Dominiert wird der Leitindex von eher defensiven Werten, wie dem Riechstoffherstellers Givaudan (GIVN 3'699.00 +0.85%) oder Alcon (ALC 57.66 +1.05%). Auch für die Schwergewichte Nestlé (NESN 102.46 +0.87%), Novartis (NOVN 81.46 -0.07%) und Roche (ROG 310.10 +0.42%) ging es vorwärts. Gesucht sind auch Swisscom (SCMN 474.00 +0.74%). Anleger zeigen sich unbeeindruckt von der Untersuchung, welche die Wettbewerbskommission gestern eingeleitet hat.

Nachgefragt sind aber auch Zykliker wie Sika (SIKA 236.40 -0.08%). Der Bauchemiekonzern profitiert von einer Kaufempfehlung von Baader Helvea. Nach oben ging es auch für Kühne + Nagel (KNIN 202.90 +0.45%), ABB (ABBN 24.29 +0.5%), den Hersteller von Unterhaltungselektronikzubehör Logitech (LOGN 82.62 +0.44%) sowie die Inspektionsfirma SGS (SGSN 2'644.00 +0.38%).

Auf der anderen Seite büssen AMS (AMS 18.94 -0.21%) erneut an Wert ein. Bereits am Vortag hatte der Kurs deutlich nachgegeben. Händler hatten als Ursache eine Verkaufsempfehlung einer US-Grossbank als Ursache ausgemacht.

Am breiten Markt werden Bobst höher gehandelt. Der Maschinenbauer treibt die Digitalisierung voran und kooperiert mit dem italienischen Laserspezialisten SEI Laser.

Ebenfalls avancieren können Zehnder (ZEHN 53.70 +3.67%). Der Raumklimaspezialist profitiert von einer Reduktion des Umsatzrückgangs. Nachdem aber verschiedene Bauzulieferer über eine positive Entwicklung im zweiten Semester berichtet hatten, komme die Meldung allerdings nicht ganz überraschend, kommentieren die Analysten der ZKB.

Der Franken bewegt sich kaum

Der Euro hat am Freitag etwas nachgegeben. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2257 $, nachdem sie am Vortag den Höchststand seit April 2018 erreicht hatte Zuletzt übte der festere Dollar etwas Druck auf den Euro aus.

Der Franken bewegte sich derweil kaum zu den Hauptwährungen. Ein Euro kostet 1,0842 Fr. Zum Dollar wird der Franken zu 0,8852 Fr. gehandelt.

Ölpreis sinkt leicht

Die Ölpreise haben am Freitag von erhöhtem Niveau aus etwas nachgegeben. Für Belastung sorgte der etwas festere Dollar. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent (Brent 51.54 +0.12%) 51,31 $. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 48.69 +0.7%)) fiel auf 48,27 $.

Trotz der leichten Preisrückgänge bewegen sich die Rohölpreise in der Nähe ihres höchsten Standes seit März

Asien ist etwas schwächer

Die asiatischen Aktienmärkte tendieren am Freitag etwas schwächer. In Tokio gibt der Nikkei 225 0,2% nach. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,3% an. Der Hang Seng fällt rund 1%

Wallstreet verzeichnete neue Rekorde

Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag freundlich tendiert und Rekorde verzeichnet. Es setzte sich die Meinung durch, dass Washington mehr und mehr Druck spüre, ein Hilfspaket zu verabschieden. Bei den Verhandlungen im US-Kongress über neue milliardenschwere Coronahilfen hätten sich beide Seiten optimistisch über eine baldige Einigung geäussert, hiess es.

Der Dow Jones (Dow Jones 30'303.37 +0.49%) Industrial zog 0,5% auf 30’303,4 an. Der S&P 500 verzeichnete im Tagesverlauf ein Rekordhoch von 3725 und ging mit einem Plus von 0,6% auf 3722,5 aus dem Markt. Der Nasdaq 100 gewann 0,7% auf 12’752.