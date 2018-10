Schweizer Altersvorsorge fällt leicht zurück

(AWP) Das Altersvorsorgesystem in der Schweiz fällt laut einer Studie des Beratungsunternehmens Mercer im weltweiten Vergleich leicht zurück. Im Vergleich von 34 Altersvorsorgesystemen belege die Schweiz den elften Rang, nach Rang acht im Vorjahr, wie aus dem am Montag veröffentlichten «Melbourne Mercer Global Pension Index» (MMGPI) hervorgeht.

Das hiesige Altersvorsorgesystem erhält wie im vergangenen Jahr insgesamt 67,6 Punkte. Allerdings falle es im Ländervergleich zurück, weil sich Chile (69,3), Neuseeland (68,5) und Kanada (68,0) gegenüber 2017 in der Gesamtbewertung verbessert haben.

Die Schweiz konnte jedoch im Sub-Index «Nachhaltigkeit» etwas besser abschneiden als im Vorjahr (+2,8 Punkte), vor allem wegen einer positiven Entwicklung bei den Indikatoren «Vorsorgevermögen in Prozent des Bruttoinlandsprodukts» und «reales Wirtschaftswachstum». Beim Sub-Index «Angemessenheit» wurden wegen der Neuaufnahme des Indikators «Haushaltsverschuldung» jedoch 2,2 Punkte weniger erreicht.

Der Index wird den Angaben zufolge vom «Australian Centre for Financial Studies» (ACFS) in Zusammenarbeit mit Mercer und der Regierung des australischen Bundesstaates Victoria veröffentlicht. Jedes Land wird auf einer Skala von 0 bis 100 bewertet. Der Gesamtindex ist der gewichtete Durchschnittswert der drei Sub-Indizes Angemessenheit, Nachhaltigkeit und Integrität.