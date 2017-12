Schweizer Arbeitslosigkeit hat noch Spielraum nach unten

Der wirtschaftliche Aufschwung in der Schweiz ist in Fahrt gekommen. 2018 wird die Konjunktur an Tempo gewinnen, das deuten gegenwärtig alle Indikatoren an. Einzig der Arbeitsmarkt hinkt dieser Entwicklung hinterher. Die Arbeitslosenrate sinkt nur sehr langsam. Wiederholt sich, was bereits in der Vergangenheit immer wieder zu beobachten war, sinkt die Arbeitslosenrate erneut nicht auf das Minimum des vorangegangenen Booms?

Seit mehreren Jahrzehnten wiederholt sich dieses Phänomen. Die Arbeitslosigkeit verringerte sich zwar zur Zeit der Jahrtausendwende. Im Frühjahr 2001 erreichte sie das Minimum und betrug gemäss Seco damals 1,6%. Zehn Jahre zuvor war sie allerdings noch bis auf 0,4% gesunken. Im Frühjahr 2008 endete der Arbeitslosenrückgang dann bei 2,5%. Drei Jahre später, im Sommer 2011, auf 2,8%. Seither bleibt die Arbeitslosenquote hartnäckig über 3%.