Schweizer Banken rutschen im M&A-Geschäft ab

Die Schweizer Grossbanken verlieren im globalen Beratungsgeschäft mit Fusionen und Übernahmen (Mergers and Acquisitions, M&A) an Boden. Credit Suisse ist in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres auf Platz sieben abgerutscht, von Platz fünf im Vorjahreszeitraum. UBS, die zuvor noch auf Platz acht lag, schafft es gerade noch unter die ersten zehn. Das zeigt eine Aufstellung der Finanzmarktplattform Dealogic.

Spitzenreiter im weltweiten M&A-Rennen sind nach wie vor die US-Banken. In den USA ist das Deal-Volumen denn auch am grössten. Platz eins und zwei verteidigen Goldman Sachs und Morgan Stanley. Die letztjährige Nummer drei, Bank of America Merrill Lynch, wird auf Platz fünf durchgereicht und von J. P. Morgan ersetzt. Ausser den Schweizern schaffen es nur noch die britischen Banken Barclays und Lazard sowie die französische Rothschild & Co, in die US-amerikanische Phalanx der zehn grössten M&A-Häuser einzudringen.