Schweizer Bankaktien sind stark gefragt

(AWP) Der Bankensektor steht am Freitag in der Gunst der Anleger. Einige Faktoren sorgen für Nachfrage nach den Titeln, insbesondere eine erste Einigung der EU und Grossbritannien bei den Brexit-Verhandlungen fällt positiv ins Gewicht. Zudem wurde die Reform von Basel III, bei den Banken oft Basel IV genannt, abgeschlossen und die Regulierungen fielen ersten Kommentaren zufolge nicht so hart aus wie befürchtet. Zudem wird für die Umsetzung noch viel Zeit ins Land gehen.

Gegen 10.30 Uhr steigen die Titel der Credit Suisse (CSGN 17.3 3.41%) um 3,8% und jene der UBS (UBSG 17.37 2.24%) um 2,3%, womit die beiden Aktien das Führungsduo unter den Blue Chips sind. Der Leitindex SMI (SMI 9302.89 0.35%) gewinnt derweil 0,3%.

Grossbritannien und die Europäische Union haben bei ihren Brexit-Gesprächen einen ersten Durchbruch erzielt. «Es wurden genügend Fortschritte erzielt, damit wir jetzt in die zweite Phase der Verhandlungen eintreten können», sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Morgen an einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der britischen Premierministerin Theresa May.

Ende kommender Woche sollen Details bei einem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel besprochen werden. In der zweiten Phase soll es um enge Handelsbeziehungen zwischen der EU und Grossbritannien sowie eine mehrjährige Übergangsphase nach dem Brexit gehen.

Ebenfalls im Fokus steht der Abschluss der Basel-III-Reform. Hauptstreitpunkt zwischen Europäern und den USA war, wie Banken ihre Kreditrisiken kalkulieren. Bis zuletzt war umstritten, um wie viel Prozent der intern ermittelte Wert vom Standard abweichen darf. Geeignet hat man sich darauf, dass Banken sich künftig zu 72,5% an die Standardmodelle halten müssen.

Laut Morgan Stanley (MS 52.35 1.28%) ist dieser «output floor» in etwa wie erwartet ausgefallen, es gebe aber einige Details mit Blick auf Hypotheken und Unternehmenskredite, die etwas weicher ausgegangen seien als befürchtet. Zudem gebe es eine lange Einführungsphase bis 2027. Ersten Berechnungen zufolge hätten die neuen Regulierungen einen Einfluss von rund 60 Basispunkten (BP) auf das Kernkapital – verglichen mit den Marktbefürchtungen von 150-230 BP sei dies klar positiv. Zudem falle mit der Einigung nun endlich eine grosse Unsicherheit weg.

Für die Credit Suisse dürfte auch noch eine positive Studie der Deutschen Bank eine Rolle spielen. Die Experten erhöhen nach dem Investorentag ihr Kursziel auf 21 von 19 Fr. und raten weiter zum Kauf. Die Grossbank habe alle Punkte erfüllt und darüber hinaus auch noch eine besser als erwartet ausgefallene Prognose für die weiteren Kostensenkungen abgegeben.