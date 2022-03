Schweizer Banken sollen länger leben statt langsamer sterben

Der Finanzcrash von 2008 scheint weit weg, gerade angesichts der Krisen-Doppelpackung der vergangenen zwei Jahre. Doch die Finma hat diese Woche daran erinnert, dass auch Lehman-Meltdown und Eurokrise nachhallen.

Die unerfreuliche Nachricht des Regulators: Drei von fünf systemrelevanten Schweizer Banken haben noch keine zufriedenstellenden Pläne für den Fall des eigenen Untergangs präsentiert.

Spezielle ZKB

Immerhin, UBS (UBSG 17.90 +0.76%), die tatsächlich gerettet werden musste, und Credit Suisse (CSGN 7.56 +0.05%) (CS), an deren Stabilität man jüngst ab und zu zweifeln durfte, haben bestanden. Sie würden im Fall einer Pleite also nicht die ganze Volkswirtschaft mit in den Abgrund reissen, so die Überlegung.

Spezieller ist der Fall der Zürcher Kantonalbank, die gemessen an den Anforderungen des Bundes zu wenig Kapital für den Fall des eigenen Ablebens parat hat. Sie will dafür spezielle Anleihen begeben, für die es zuerst eine Gesetzesänderung braucht. Ohnehin ist CEO Martin Scholl der Ansicht, die Bank wäre ohne den Status als systemrelevantes Institut genauso sicher.

Spitzfindiges Argument

Er hat recht. Das – per Gesetz vom Kanton zu rettende – Staatsinstitut hat relativ zur Bilanz deutlich mehr Kapital vorrätig als CS. Dieses Kapital ist einfach nicht explizit für den Weiterbetrieb nach einer Pleite reserviert.

Darum ist es gar spitzfindig, die ZKB an den Behördenpranger zu stellen. Immerhin würde sie im Fall einer nächsten Krise länger ohne Notreserve überleben als die Grossbanken. Gerade heute, wo ein Crash-Szenario näher scheint als noch 2019, habe ich lieber Banken, die länger leben, als solche, die langsamer sterben.