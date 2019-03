«Schweizer Basis macht flexibel»

Ein Konzern mit Schweizer Sitz, 80 000 Mitarbeitern und einem Börsenwert von 28 Mrd. Fr.? Und keiner kennt ihn? Dieser Konzern heisst TE Connectivity (TE) und ist ein global führender Hersteller von Verbindungslösungen und Sensoren. Der Hauptsitz ist in Schaffhausen, Umsatz 2018: 14 Mrd. Fr. In der Schweiz kotiert, wären die TE-Aktien vermutlich Bestandteil des SMI. Doch die Titel werden in den USA, an der New York Stock Exchange, gehandelt.

«Wir sind ein reines B2B-Geschäft. Da ist es normal, dass uns Konsumenten nicht kennen. Unser Ziel ist eher, bei Kunden und Ingenieuren bekannt zu sein», sagt CEO Terrence Curtin im Gespräch mit «Finanz und Wirtschaft». «Es ist nicht einfach, intuitiv zu begreifen, was wir machen», sagt er. Dabei sind die Komponenten von TE omnipräsent. Sie werden etwa in Autos, Flugzeugen, Fabriken, Datacentern, Waschmaschinen und medizinischen Geräten verbaut, millionenfach.