Schweizer Biotech-Branche ist gewachsen

(AWP) Die Schweizer Biotechbranche schaut auf ein bewegtes Jahr 2017 zurück. So ist es ihr gelungen, den Umsatz erneut zu steigern. Vor allem aber hat die Branche im vergangenen Geschäftsjahr so viel Kapital an Land gezogen, wie nie zuvor, wie aus dem Swiss Biotech Report der Swiss Biotech Association am Donnerstag hervorgeht.

So erzielte die Schweizer Biotechbranche 2017 Erlöse von knapp 3,8 Mrd. Fr. nach 3,3 Mrd. im Jahr zuvor. Wie es in dem Bericht dazu heisst, sei es vor allem einigen der kleineren gelisteten Biotechgesellschaften gelungen, durch höhere Produktumsätze und auch Einkünfte durch Meilensteine die Verlustsituation etwas zu verbessern.

Steigende Beschäftigungszahlen

Gleichzeitig hat die Branche auch neue Leute eingestellt. Wie aus den Daten hervorgeht, beschäftigten die 237 Biotech- und 60 Zulieferfirmen im vergangenen Jahr 13’725 Mitarbeitende, ein Zuwachs von 2,5%.

Eine deutliche Zunahme verzeichnet die Branche auch bei den Investitionen in Forschung und Entwicklung. Diese nahmen um mehr als 22 Prozent auf 1,4 Mrd. zu.

Deutlich verbessert hat sich auch die Kapitalbeschaffung. Insgesamt ist es der Branche gelungen, sich 1,6 Mrd. Fr. an frischem Kapital zu sichern. Dabei entfielen 978 Mio. auf die an der Börse gelisteten Unternehmen, während die in privater Hand gehaltenen 666 Mio. einnahmen. Zum Vergleich: Im Jahr 2016 flossen der Branche etwa 820 Mio. zu, wobei die gelisteten Unternehmen mit 351 Mio. noch schwächer als die in Privatbesitz befindlichen abschnitten.

Zu dem deutlichen Zuwachs bei den gelisteten Unternehmen hatten vor allem Evolva (EVE 0.2585 -1.15%), Idorsia (IDIA 22.88 0.62%) und Santhera (SANN 19.52 0.1%) beigetragen. So hatte Evolva im vergangenen Jahr beispielsweise zwei Kapitalerhöhungen durchgeführt.

Schweizer Unternehmen für Kooperationen gut gesucht

Schweizer Biotechunternehmen haben laut dem Bericht auch in Puncto Übernahmen und Zukäufe sowie beim Thema Zusammenarbeit im vergangenen Jahr diverse Höhepunkte erlebt. Eines der wichtigsten Ereignisse für die gesamte Schweizer Branche sei ohne Frage die Übernahme von Actelion durch Johnosn & Johnson gewesen. Wie die Experten schreiben, werde diese Übernahme ihre Spuren in den Statistiken hinterlassen

Mit Blick auf die angekündigten Kollaborationen im vergangenen Jahr hebt der Report noch die Vereinbarung zwischen Anokion mit Celgene hervor, oder Novimmune mit Shire und Selexis mit der deutschen Merck (MRK 57.3 -1.17%) (MRK 81.96 0.42%), Sanofi und Takeda.

Mit Blick nach vorne hebt der Report aber auch hervor, dass es wichtig sei, dass die Rahmenbedingungen stimmen, um der Branche ihre nötige Flexibilität zu wahren. Gleichzeitig ginge es darum, den hohen Standard der hiesigen Branche auch in Zukunft zu erhalten. Hierfür brauche es auch den politischen Rückenwind. Nur wenn die Bedingungen stimmen, könne die Branche auch in Zukunft die globalen Herausforderungen meistern und zu nachhaltigen Lösungen beitragen.