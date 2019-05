Schweizer Biotech-Branche wächst

(AWP) Die Schweizer Biotechbranche hat 2018 das Wachstum der vergangenen Jahre weiter fortgesetzt. Dabei stieg nicht nur die Zahl der Unternehmen selbst, auch die Umsätze und Ausgaben für Forschung und Entwicklung nahmen zu.

Wie Jürg Zürcher, Biotech-Experte von EY, vor Journalisten am Swiss Biotechday am Dienstag erklärte, fehlten der Branche 2018 zwar einige der grossen Transaktionen wie etwa 2017, als Actelion an Johnson & Johnson ging. Aber: «Die Industrie lieferte immer noch einige aussergewöhnliche Ergebnisse», sagte der Experte.

So habe die Branche weltweit viel Aufmerksamkeit von Investoren und anderen Unternehmen aus dem Life-Science-Bereich erhalten. Denn die Branche war laut Zürcher auf der Suche nach neuen, innovativen Medikamenten, um der immer noch ungedeckten Nachfrage nach bestimmten Krankheitsbildern zu begegnen.

In seiner Präsentation zielt Zürcher auch auf die Börsengänge im vergangenen Jahr ab. Mit insgesamt 77 IPOs weltweit, die mehr als 7,2 Mrd. $ an neuem Kapital generierten, seien hier neue Standards gesetzt worden. Dabei gab es 58 IPOs in den USA und 19 in Europa.

Polyphor-IPO unter den besten

«Bemerkenswert war dabei auch der IPO von Polyphor», hob Zürcher hervor. Mit den 155 Mio. Fr., die das Biotechunternehmen mit seinem Börsengang eingenommen hat, gehörte dieser laut Zürcher zu den erfolgreichsten IPOs in Europa im vergangenen Jahr.

Insgesamt umfasste die Branche im vergangenen Jahr in der Schweiz 249 Biotechfirmen und 63 Zulieferer. In beiden Fällen eine Zunahme gegenüber dem Vorjahr. Damit ist auch die Zahl der Beschäftigten um 4% auf 14’300 gestiegen.

Zusammen haben diese Unternehmen 2018 auch erstmals die 4-Mrd.-Fr.-Grenze beim Umsatz überschritten, wie Zürcher sagte. Im Vorjahr lag dieser bei 3,8 Mrd. «Darüber hinaus sind die anhaltenden F&E-Ausgaben ein Versprechen für zukünftiges Wachstum.»

Unterschiedliche Mittelzuflüsse

Da viele dieser Unternehmen noch keine Umsätze generieren, sind sie auf Finanzierungen angewiesen. Dabei ist es 2018 zu einer klaren Verschiebung gekommen. Denn vor allem die Kapitalinvestitionen in börsenkotierte Biotechunternehmen erlebten einen regelrechten Boom, wie es Zürcher nennt.

So sammelten börsenkotierten Unternehmen insgesamt 1,26 Mrd. Fr. ein. Den privat gehaltenen Biotechunternehmen flossen dagegen 357 Mio. zu. «Die börsennotierten Unternehmen haben damit fast 80% der Kapitalinvestitionen eingesammelt», stellte Zürcher fest. Im Jahr 2017 habe das Verhältnis mit 60% für die börsenkotierten und 40% für die in Privatbesitz noch etwas ausgewogener ausgesehen.

Allerdings wäre es falsch, gleich von einer generellen Umschichtung zu reden. Immerhin hätten einige wenige Unternehmen wie Crispr, Idorsia oder auch Polyphor mit ihren Finanzierungsrunden, bzw. dem IPO einen Grossteil zu dieser Gesamtsumme beigetragen.