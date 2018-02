SMI schliesst solid im Plus

(AWP/Reuters/CF) Positive Vorgaben aus den USA und Japan haben dem Schweizer Aktienmarkt heute zu einem freundlichen Handelstag verholfen. Der Swiss Market Index (SMI) (+0,8%) hat deutlich zugelegt. Das Geschäft ist in eher ruhigen Bahnen verlaufen, haben Händler sich dazu geäussert.

Im Fokus sind die Zahlen von Schindler (+1%) gestanden. Die Analysten sind nach Äusserungen der Wettbewerber Otis und Kone auch für den Aufzugs- und Fahrtreppenkonzern optimistisch gestimmt (lesen Sie hier mehr).

Zu Nestlé (+0,1%) sind nach den mit Enttäuschung aufgenommenen Jahreszahlen vom Vortag verschiedene Rating- und Kurszielsenkungen eingetroffen, was den Erholungsversuch der Aktie im Keim erstickt hat.

Derweil hat der Pharmariese Roche (+0,9%) sein Portfolio mit dem Kauf des US-Technologie- und -Dienstleistungsunternehmens Flatiron Health abgerundet. Dafür hat er 1,9 Mrd. $ auf den Tisch gelegt (lesen Sie hier mehr).

Gewinne verzeichnet hat auch Sika (+1%). Die verkaufswilligen Erben wollen im Zusammenhang mit dem Verkauf ihrer Namenaktien an Saint-Gobain einen neuen Vertrag mit dem französischen Konzern aushandeln (lesen Sie hier mehr).

Unter den mittelgrossen Werten sind Clariant (–2,9%) mit Abgaben aufgefallen. Credit Suisse hat ihr Rating für den Spezialchemiekonzern auf «Underperform» gesenkt und das Kursziel deutlich zurückgenommen. Nachdem sich der aktivistische Investor White Tale zurückgezogen habe, seien die Chancen auf eine Zerschlagung gering, heisst es zur Begründung.

Heftige Einbussen haben MCH Group (–4,6%) erlitten. Wegen eines Sonderabschreibers auf Gebäudewerten muss die Messebetreiberin einen Verlust verkraften (lesen Sie hier mehr).

Bei Kudelski (–0,6%) hat dagegen eine Verkaufsempfehlung der Zürcher Kantonalbank (ZKB) die Anleger zu Verkäufen veranlasst. Die ZKB hat ihre Empfehlung von «Marktgewichten» auf «Untergewichten» gesenkt.

Eine Übersicht über die Gewinner und die Verlierer finden Sie hier.

Auch der deutsche Leitindex setzt Erholung fort

Auch der deutsche Leitindex Dax (+0,9%) hat sich am Freitag weiter erholt und zugelegt.

In Frankfurt hat heute unter anderem der Münchner Versicherer Allianz (+0,7%) für Aufsehen gesorgt. Er trotzt den Folgen von Wirbelstürmen, dem schwachen Dollar und der US-Steuerreform. Das operative Ergebnis blieb im vergangenen Jahr stabil bei 11,1 Mrd. € (lesen Sie hier mehr).

Die in der Schweiz kotierten Assekuranzwerte Swiss Life (+0,4%) und Swiss Re (–0,7%) haben den Handelstag uneinheitlich abgeschlossen.

Die New Yorker Börsen Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 legen zum Abschluss einer starken Börsenwoche bis 17.30 Uhr weiter zu. Markante Gewinne verbuchen dabei Coca-Cola. Der Getränkehersteller übertraf bei Umsatz und Gewinn die Markterwartungen. Für 2018 stellte er ein Gewinnplus von 8 bis 10% in Aussicht.

In Japan hat die Aussicht auf eine weitere Amtszeit von Notenbankchef Haruhiko Kuroda an der Börse für Kauflaune gesorgt. Der Nikkei-Index ist am Freitag auf 21’720 Punkte geklettert.

Euro steigt zu Dollar auf Dreijahreshoch

Derweil ist der Ölpreis am Freitag moderat gestiegen. Ein Barrel der Sorte Brent kostet wie auch ein Fass der US-Sorte WTI etwas mehr.

Der Euro in US-Dollar hat am Vormittag mit 1.2555 $ zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Dezember 2014 erreicht. Am Nachmittag ist er zurückgefallen. Der Euro in Franken kostet etwas weniger. Der US-Dollar in Franken verteuert sich.