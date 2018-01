Schweizer Börse mit schwachem Auftakt

(THA/Reuters) Der Schweizer Aktienmarkt kommt am Montag nicht in Schwung. Der SMI (SMI 9457.27 -0.61%) verliert bis Handelsschluss 0,6%.

In den USA eröffnet Wallstreet nach der Rekordjagd der vergangenen Tage ebenfalls mit Abgaben. Der S&P 500 (SP500 2853.53 -0.67%) büsst am Vormittag 0,5% ein.

Investoren zeigen sich abwartend, denn im Wochenverlauf werden zahlreiche Schwergewichte ihre Quartalsergebnisse vorlegen, darunter die Google-Mutter Alphabet, Amazon (AMZN 1417.68 1.11%), Facebook (FB 185.98 -2.12%) und Apple (AAPL 167.96 -2.07%).

Apple stehen nach einem Bericht über eine Halbierung der iPhone-X-Produktion immer stärker unter Druck. Die Aktien verlieren 2,5%.

Novartis unter Druck

In der Schweiz halten sich Julius Bär (BAER 64.08 0.66%) vor den Jahreszahlen am Mittwoch an der Spitze. Dagegen geben Credit Suisse (CSGN 18.405 -1.07%) und UBS (UBSG 19.205 -0.78%) ihre Gewinne preis.

Pharmavaloren stehen unter Druck. Insbesondere Gewinnmitnahmen in Novartis (NOVN 86.92 -0.93%) belasten den Markt. Die Titel sind in der Vorwoche nach einem guten Ergebnis und einer optimistischen Prognose kräftig gestiegen. Auch die Nachricht, dass das Medikament Lutathera des kürzlich von Novartis übernommenen französischen Krebsspezialisten Advanced Accelerator Applications in den USA zugelassen worden ist, gibt keinen Auftrieb.

Roche (ROG 230.5 -0.41%) sind ebenfalls schwach. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das Medikament Balovaptan/RG7314 von Roche zur Behandlung von Autismus zugelassen.

Auch das SMI-Schwergewicht Nestlé (NESN 80.34 -0.81%) bremst den Leitindex.

AMS entziehen sich dem Markt

Bei den mittelgrossen Werten liegt der Fokus auf AMS (AMS 89.54 16.92%). Der österreichische Halbleiterhersteller hat eine Verdoppelung des Jahresumsatzes in Aussicht gestellt.

Santhera (SANN 28.75 -0.69%) rutschen am späten Nachmittag wieder in die Verlustzone. Das Pharmaunternehmen erwartet für das abgelaufene Geschäftsjahr einen höheren Verlust als im Vorjahr.

Auch die Aktien von Clariant (CLN 26.39 -0.71%) können die Gewinne nicht halten. Die kürzlich beim Spezialchemiekonzern eingestiegene Sabic hat zuletzt überraschend wenig verdient.

Aryzta (ARYN 26.78 -1.62%) werden erneut abgestraft. Der Backwarenhersteller ist bereits vergangene Woche rund 30% eingebrochen, nachdem er eine Gewinnwarnung publiziert hatte.

Schmolz + Bickenbach übernimmt Teile des französischen Konkurrenten Asco.

Eine Übersicht über die Gewinner und die Verlierer in SMI, SPI (SXGE 10859.89 -0.58%) und SMIM (SMIM 3650.16 -0.27%) finden Sie hier.

Euro gibt nach

In Frankfurt bleiben die Anleger vorsichtig. Der Dax (DAX 13324.48 -0.12%) schliesst knapp im Minus. In den nächsten Tagen legen aus dem deutschen Leitindex unter anderem SAP (SAP 92.09 0.4%), Siemens (SIE 121.06 0%) und die Deutsche Bank (DBK 15.486 -1.05%) ihre Quartalszahlen vor.

Auch der Euro Stoxx 50 (Euro Stoxx 50 3643.04 -0.12%) verzeichnet Abgaben.

Für Entspannung sorgt der etwas schwächere Euro. Er notiert mit 1.2416 $ gut 1 US-Cent unter seinem Hoch von vergangener Woche.

Die Gemeinschaftswährung ist im Handelsverlauf unter 1.24 $ gefallen. Auch gegenüber dem Franken notiert der Euro schwächer. Er kostet weniger als 1.16 Fr.

Der Ölpreis ist am Montag uneinheitlich in die neue Handelswoche gestartet. Ein Fass der Nordseesorte Brent (Brent 69.303 -2.09%) kostet im frühen Handel 70.44 $. Das sind 8 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI (WTI 65.48 -1.24%) steigt dagegen 19 Cent auf 66.34 $.