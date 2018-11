Schweizer Börse tendiert kaum verändert

(AWP/Reuters/FH) Der SMI (SMI 8911.49 0.15%) ist am Mittwoch freundlich in den Handelstag gestartet, hat aber im weiteren Verlauf seine ersten Zugewinne wieder verloren.

Für eine grundsätzlich entspannte Stimmung an den Börsen sorgen vor allem optimistische Aussagen aus der US-Administration zum Handelsstreit mit China. In der Folge hatten am Vorabend die Indizes an den US-Börsen noch ins Plus gedreht, und auch die asiatischen Märkte haben in der Nacht klar zugelegt.

Wirtschaftsberater Larry Kudlow hatte von einer «guten Chance» gesprochen, mit China zu einer Einigung zu gelangen. Möglicherweise wolle US-Präsident Trump so vor seinem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping am G-20-Gipfel den Druck erhöhen, meinte ein Kommentator. Am Abend rückt eine Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell in den Fokus. Einige Marktteilnehmer hoffen auf Signale, dass das Fed das Tempo der Zinsschritte nach der Erhöhung im Dezember drosseln könnte.

Am Schweizer Markt stehen LafargeHolcim (LHN 44.84 -1.69%) im Fokus, die nach einem freundlichen Start mittlerweile ins Minus gedreht haben. Der Zementkonzern hält am Berichtstag einen Investorenanlass in Grossbritannien ab, an dem er seine Prognosen bestätigt hat.

Die deutlichsten Gewinne im SMI/SLI entfallen auf die volatilen AMS (AMS 28.93 4.21%), die allerdings weiterhin in der Nähe ihres Jahrestiefs notieren.

Gestützt wird der Markt primär von den Avancen des Pharmaschwergewichts Roche (ROG 252.35 1.1%). Die Roche-Tochter Genentech hatte am Vorabend die Übernahme einer US-Biotech-Firma bekanntgegeben, die im Bereich der Entzündungshemmer tätig ist.

Kaum verändert notiert das SMI-Schwergewicht Nestlé (NESN 84.68 0.05%). Gemäss einem Bericht der «Financial Times» ist der Schweizer Nahrungsmittelkonzern im Bieterrennen mit Konkurrent Unilever um das indische Nahrungsmittelgeschäft von GlaxoSmithKline (GSK 1562.6 -0.04%) (GSK) im Hintertreffen.

Leichter zeigen sich die bereits am Vortag schwachen Grossbanken UBS (UBSG 13.56 -1.09%) und Credit Suisse (CSGN 11.92 -0.13%). Auch geben Julius Bär (BAER 40.84 -0.9%) klar nach. Gemäss einem unbestätigten Medienbericht ist der Zürcher Vermögensverwalter in Verhandlung mit der spanischen Bank Santander über einen Teilverkauf seines Lateinamerikageschäfts.

Am breiten Markt profitiert der Flughafen Zürich (FHZN 165.1 1.29%) von einer Erhöhung des Ratings auf «Outperform» durch die Analysten von Mainfirst. Die zuletzt stark unter Druck gestandenen U-Blox (UBXN 93.55 3.26%) haben sich erholt, obwohl das UBS-Research sein Kursziel für die Titel des Thalwiler Halbleiterherstellers deutlich gesenkt und seine Verkaufsempfehlung bekräftigt hat.

Die Titel des Werkzeugmaschinenherstellers Starrag (STGN 53.6 5.1%) zeigen sich von einer Senkung der Gewinnschätzungen durch Vontobel (VONN 58.85 -0.93%) wenig beeindruckt und legen kräftig zu.