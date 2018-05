Schweizer Börse trotzt Sorgen um Regierungschaos in Italien

(AWP/Reuters/THA) Der Schweizer Aktienmarkt beendet den Handel am Montag mit Gewinnen. Der SMI (SMI 8668.86 -1.23%) schliesst mit einem Kursplus von 0,2%.

UBS (UBSG 15.375 -2.23%) und Credit Suisse (CSGN 15.63 -2.74%), die im frühen Handel zu den grössten Gewinnern zählten, finden sich am Schluss des Kurstableaus.

Im Fokus der Finanzmärkte steht weiterhin Italien. Nach dem Scheitern der Regierungsbildung steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Neuwahlen kommt. Die Finanzmärkte reagieren zunächst verhalten positiv. Die Erleichterung währt allerdings nicht lange: Die Sorge wächst, dass die Wahlen zu einem Referendum über Italiens Zukunft in Europa werden.

Der Euro fällt auf ein Sechsmonatstief von 1.1608 $, nach 1.1728 $ im frühen Handel.

Swiss Re sind gefragt

Auf Unternehmensebene sorgen Swiss Re (SREN 89 -2.22%) für Aufmerksamkeit. Der Rückversicherer und die japanische Technologiegruppe Softbank (Softbank 36 -1.77%) haben Gespräche über eine Partnerschaft und eine Minderheitsbeteiligung abgebrochen. Swiss Re gewinnen.

Die Beteiligungsgesellschaft Renova von Victor Vekselberg passt sich dem Status als Minderheitsaktionär an und zieht einen Vertreter aus dem Sulzer-VR zurück. Sulzer (SUN 113.5 -1.73%) drehen ins Minus.

Die Valoren von Swatch Group (UHR 472.5 -0.94%) werden mit Dividendenabschlag gehandelt.

Das Pharmaschwergewicht Roche (ROG 216.4 -0.51%) notiert schwächer. Gemäss einer Studie hat das von der dänischen Firma Genmab entwickelte Krebsmedikament Darzalex zur Behandlung von Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs in Kombination mit der Krebsimmuntherapie Tecentriq von Roche keinen Vorteil gezeigt.

Die Aktien von Rivale Novartis (NOVN 74.96 -1.08%) legen leicht zu. Die Anteile des dritten SMI-Riesen Nestlé (NESN 76.56 -0.31%) sind die stärkste Stütze im SMI.

Am breiten Markt rückten die Aktien von Aryzta (ARYN 14.675 -2.17%) vor. Die Kurs des Backwarenherstellers ist in der Vorwoche nach einer erneuten Gewinnwarnung auf ein Rekordtief gefallen.

Die Titel von Vontobel (VONN 67.05 -1.32%) rutschen am Vormittag in die rote Zone. Die Zürcher Privatbank hat vergangene Woche die Übernahme der Notenstein La Roche von der Raiffeisen-Gruppe angekündigt.

Eine Übersicht über die Gewinner und die Verlierer in SMI, SPI (SXGE 10382.84 -1.16%) und SMIM (SMIM 2597.136 -1.26%) finden Sie hier.

Italienische Börse gibt Gewinne preis

Das Scheitern der Pläne in Italien zur Bildung einer eurokritischen Regierung sorgt zunächst für Erleichterung an der Börse in Mailand. Experten warnen allerdings, dass die Erholung nicht nachhaltig sei und neue Verluste an den Aktien- und den Anleihemärkten drohten. «Aus heutiger Sicht ist der Amtsantritt einer italienischen Regierung, die auf Konfrontationskurs zur EU geht und deren Regeln missachtet, nur aufgeschoben», sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.

Tatsächlich gehen Anleger in Italien bald wieder in die Defensive. Der Mailänder Leitindex büsst seine Gewinne vom Handelsstart ein und verliert bis Handelsschluss 1,8%. Der italienische Bankenindex fällt nach anfänglichen Gewinnen 4,8%.

Der Euro rutscht unter die Marke von 1.17 $ und gibt die Avancen vom Morgen preis.

Auch die Renditen zehnjähriger italienischer Staatsanleihen steigen im Tagesverlauf wieder. Am Nachmittag notieren sie auf über 2,6%, nachdem sie zwischenzeitlich unter 2,4% gefallen waren.

In Frankfurt büsst der Dax (DAX 12676.09 -1.46%) 0,6% ein. Am Vormittag notierte er noch klar im Plus.

Ölpreis gibt nach

Die Aussicht auf steigende Fördermengen belastet den Ölpreis weiterhin. Die Sorte Brent (Brent 75.814 0.64%) verbilligt sich zwischenzeitlich mehr als 2%. Die amerikanische Sorte WTI (WTI 66.98 0.77%) verliert teilweise mehr als 3%.

Hintergrund für den Preisrückgang sind Bestrebungen der grossen Produktionsländer Saudi-Arabien und Russland, die Ölexporte um 1 Mio. Barrel pro Tag zu erhöhen.