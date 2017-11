Schweizer Börse leicht höher

(Reuters/FH) Die Schweizer Börse tendiert am Mittwoch eine Spur fester. Impulse in der Form wichtiger Konjunkturzahlen sind in der laufenden Woche allerdings dünn gesät.

Zwar fielen die jüngsten Unternehmensabschlüsse mehrheitlich erfreulich aus, doch konnten sie die Anleger nicht zu Käufen ermuntern. So geben die Aktien von Barry Callebaut (BARN 1559 -0.32%) trotz einer kräftigen Gewinnsteigerung sowie einer Dividendenerhöhung an Terrain preis.

Die Anteile von Swiss Life (SLHN 350.7 2.07%) gewinnen im Handelsverlauf dagegen an Schwung. Der Lebensversicherer hat die Prämieneinnahmen in den ersten neun Monaten um 3% auf 13,8 Mrd. Fr. gesteigert und damit besser abgeschnitten, als Analysten erwartet hatten.

Bei den Schwergewichten legten die Aktien von Novartis (NOVN 82.5 0.24%) leicht zu: Die neuartige Gentherapie Kisqali hat sich in einer spätklinischen Phase-III-Studie bei Brustkrebs als wirksam erwiesen. Die Genussscheine von Roche (ROG 231 0.09%) und die Valoren des Lebensmittelgiganten Nestlé (NESN 83.65 0.18%) treten mehr oder weniger auf der Stelle.

Mehrheitlich seitwärts tendieren auch die Papiere der Banken Credit Suisse (CSGN 16.16 0%), UBS (UBSG 16.86 -0.47%) und Julius Bär (BAER 58.5 -0.43%). Vontobel (VONN 60.8 -0.49%) büssen an Boden ein.

Tendenziell höher notieren die Anteile zyklischer Unternehmen – darunter die Titel des Zementproduzenten LafargeHolcim (LHN 56.65 1.34%) und des Sanitärtechnikers Geberit (GEBN 438.8 0.32%).

Am breiten Markt klettern die Aktien von AMS (AMS 97.3 1.35%) nach temporären Verlusten wieder ins Plus: Der Chip- und Sensorhersteller will bis November 2019 bis zu 8% des Kapitals zurückkaufen.