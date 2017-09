SMI handelt im Plus – Franken schwächer

Nach einem freundlichen Wochenauftakt an der Börse startet der Schweizer Leitindex heute zu Handelsbeginn unverändert. Der SMI (SMI 9086.93 0.43%) bewegt sich im frühen Handel kaum, schafft aber am Vormittag den Sprung ins Plus. Seither hält er seine Gewinne stabil.

Einen Tag vor der Sitzung der US-amerikanischen Notenbank Fed setzen die Börsen die Rekordjagd fort. Alle drei grossen Indizes – Dow jones, S&P 500 (SP500 2505.48 0.06%) und Nasdaq 100 (Nasdaq 100 5988.8841 0.13%) – liegen kurz nach Handelsbeginn rund 0,1% Prozent höher.

Viele Gewinner im SMI

Givaudan (GIVN 2067 1.92%) profitieren von einer Analystenempfehlung. Vontobel (VONN 63.15 -0.24%) erhöht das Kursziel für die Aktien auf 2350 Fr. (zuvor 2000 Fr.) und empfiehlt sie zum Kauf (zuvor «Hold»). Auch Lonza (LONN 254.7 1.03%) legen zu.

Die Banktitel um Credit Suisse (CSGN 15.05 0.94%), UBS (UBSG 16.33 1.05%) und Julius Bär (BAER 56.2 0.36%) handeln fester.

Nestlé drücken auf den Blue-Chips-Index. Novartis (NOVN 82.55 0.55%) drehen ins Plus. HSBC (5 725.05 0.81%) hat die Aktien des Pharmakonzerns in das «Europe Super Ten»-Portfolio aufgenommen. Schlechte Nachrichten kommen dagegen von Fitch. Die Ratingagentur hat den Ausblick für die Verbindlichkeiten von Novartis von stabil auf negativ gesenkt.

Druck auf Clariant wächst

Indes legen Clariant (CLN 23.64 -0.67%) leicht zu. Der aktivistische Investor White Tale hat die Beteiligung am Spezialchemiekonzern erhöht und bekräftigt den Widerstand gegen die Fusion mit Huntsman.

Wisekey (WIHN 4.11 5.66%) avancieren massiv. Das Unternehmen hat das Minus im ersten Halbjahr klar reduzieren können.

Crealogix schafft im vergangenen Jahr den Sprung in die Gewinnzone. Davon profitieren die Aktien heute deutlich.

Aryzta (ARYN 29.12 -3.13%) verlieren nachrichtenlos klar. Das Volumen ist im Vergleich zu den letzten Handelswochen überdurchschnittlich. Der Backwarenhersteller präsentiert am kommenden Montag seine Zahlen zum Geschäftsjahr 2016/17.

UBS senkt das Kursziel für die Aktien von Vifor Pharma (VIFN 109 0%) auf 117 Fr. (zuvor 119 Fr.). Die Einstufung lautet weiterhin «Neutral».

Gemischtes Bild in Asien

In Asien zeigen sich die Börsen gemischt. Der japanische Nikkei liegt nach einem Feiertag mit 1,8% klar im Plus. Der Hang Seng (–0,1%) in Hongkong und der CSI 300 (–0,2%) mit den dreihundert grössten Titeln in Festlandchina notierten im Minus.

Euro deutlich über 1.15 Fr.

Die europäische Einheitswährung handelt sowohl zum Franken als auch zum Dollar stärker. Der Euro erreicht erneut die Marke von 1.15 Fr. und notiert bei 1.1522 Fr. Zwischenzeitlich kletterte er auf 1.1563 Fr. Gegenüber dem Dollar ist die Marke von 1.20 $ wieder in Reichweite. 1 € kostet 1.1971 $. Der Dollar verliert folglich zum Franken und handelt zu 0.9624 Fr.

Gold und Öl stabil

Der Preis für eine Unze Gold (Gold 1309.16 0.03%) ist wenig verändert und liegt bei 1308 $. Ein Fass (159 Liter) Öl der Sorte Brent (Brent 55.139 -0.71%) handelt fester und kostet knapp 56 $.