Schweizer Börse schliesst im Plus

Der Schweizer Aktienmarkt schwankt am Montagmorgen zwischen Gewinnen und Verlusten. Am späten Vormittag zieht der SMI (SMI 8883.78 0.11%) an und klettert über die Schwelle von 8900. Bis Handelsschluss gibt er die Gewinn teilweise preis und schliesst noch 0,1% höher.

Die amerikanischen Börsen starten mit Verlusten in den Handel, nachdem sie bereits am Freitag nach einer turbulenten Woche mit Abgaben geschlossen haben. Die Entlassung von Steve Bannon am Freitag verhalf Wallstreet nur kurzfristig zu Kursgewinnen. Bis um 17.30 Uhr Schweizer Zeit notiert der S&P 500 (SP500 2425.28 -0.01%) knapp im Plus.

Gemäss Marktteilnehmern sorgt die chaotische US-Politik nach wie vor für Unsicherheit. Im Fokus steht zudem das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole, das am Donnerstag startet. Erwartet werden unter anderem Reden von EZB-Chef Mario Draghi und US-Notenbankchefin Janet Yellen.

Lindt & Sprüngli profitieren von Kaufempfehlung

Die defensiven Indexschwergewichte Novartis (NOVN 79.95 0.19%) und Nestlé (NESN 81.3 0.56%) verhindern ein stärkeres Abrutschen des SMI.

Adecco (ADEN 70.3 0.07%) profitieren zunächst von einer Kurszielerhöhung durch Goldman Sachs (GS 220.09 -0.93%). Die Titel können die Gewinne im schwachen Markt aber nicht halten und schliessen nur leicht höher.

Lindt & Sprüngli (LISN 66410 3.36%) legen kräftig zu. Die UBS (UBSG 16.11 -0.74%) empfiehlt die Titel zum Kauf.

Die chinesische HNA-Gruppe wird grösster Aktionär beim Reisedetailhändler Dufry, nachdem sie den Kauf der Aktienpakete abgeschlossen hat. Dufry (DUFN 150.9 -0.79%) drehen am Nachmittag ins Minus.

Nachrichten von Unternehmensseite sind ansonsten dünn gesät. Metall Zug (METN 3957 -1.44%) senkt nach einem durchzogenen Halbjahresergebnis den Ausblick.

Eine Übersicht über die Gewinner und die Verlierer in SMI, SPI (SXGE 10132.53 0.09%) und SMIM (SMIM 3265.73 0.21%) finden Sie hier.

Europäische Börsen unter Druck

Die europäischen Börsen notieren tiefrot. In Frankfurt verzeichnet der Dax (DAX 12065.99 -0.82%) deutliche Abgaben und auch der Euro Stoxx 50 (Euro Stoxx 50 3423.53 -0.65%) notiert klar schwächer.

Spekulationen, dass Lufthansa (LHA 20.86 0.6%) Teile der insolventen Air Berlin (AB1 0.426 1.67%) kaufen könnte, verleihen den Aktien Lufthansa Auftrieb.

An der Mailänder Börse legen Fiat Chrysler (FCA 11.44 6.92%) zwischenzeitlich rund 5% zu und steigen auf den höchsten Stand seit neunzehn Jahren. Gemäss Medienberichten zieht der chinesische Autobauer Great Wall Motor ein Kaufangebot in Betracht.

Der Ölpreis hat sich im frühen Handel kaum bewegt und notiert auf dem Niveau vom Freitag. Am Nachmittag geraten die Notierungen allerdings ins Rutschen. Die Nordseesorte Brent (Brent 51.347 -2.5%) fällt unter 52 $ und die amerikanische Sorte WTI (WTI 47.08 -2.81%) kostet weniger als 47 $.