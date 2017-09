Schweizer Börse schliesst unverändert

Zum Wochenauftakt ist die Schweizer Börse um den Schlusskurs vom Freitagabend gependelt. Der Leitindex Swiss Market Index SMI (SMI 9136.14 -0.05%) gab bei Eröffnung 0,1% ab, drehte vor dem Mittag noch ins Plus, konnte jedoch lange in einem impulslosen Handel die Richtung nicht finden. Am späten Nachmittag schien der Index dann endgültig Fahrt aufzunehmen und markierte sein Tageshoch bei 9165 Punkten.

Doch dann rutschten die Börsen in New York ab. Hintergrund waren neue Spannungen rund um Nordkorea. Pjöngjang vermeldete, dass die jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump als Kriegserklärung zu werten seien. Der Dow Jones (Dow Jones 22296.09 -0.24%) und der S&P 500 (SP500 2496.66 -0.22%) gaben bis Handelschluss in Europa je 0,3% ab. Der Nasdaq verlor gar 1,2%. Die Nachrichtenagentur Reuters verwies auf Stimmen an der Börse, wonach Aussagen des New Yorker Fed-Chefs William Dudley die Anleger etwas verstimmten. Der Notenbanker hatte eine weitere schrittweise Straffung der Geldpolitik angekündigt.

Entspannt reagierte indes der deutsche Aktienmarkt auf die hohen Verluste der Grossen Koalition und den Erfolg der AfD bei der Bundestagswahl (lesen Sie den Bericht hier und den Kommentar hier). Der Dax (DAX 12610.68 0.13%) drehte nach anfänglichen Verlusten sogar wieder ins Plus. Er schloss nahezu unverändert.

LafargeHolcim mit der roten Laterne

Im Fokus standen Aktien von ABB (ABBN 23.85 -0.33%). Der Industriekonzern übernimmt für 2,6 Mrd. $ die Sparte Industrial Solutions von General Electric (GE). Die Titel legten leicht zu.

Zulegen konnten auch die Schwergewichte Nestlé (NESN 82.35 1.54%), Novartis (NOVN 83.45 -0.48%) und Roche (ROG 248 -0.8%). An die Spitze setzten sich die Papier von Swisscom (SCMN 493.4 -0.14%). Die Valoren der Grossbanken UBS (UBSG 16.23 -0.37%) und Credit Suisse (CSGN 15.09 0.27%) gehen leichter aus dem Handel. Auch die Versichererwerte um Swiss Life (SLHN 331.4 -0.42%) und Swiss Re (SREN 85 -0.64%) handelten leichter.

Deutliche Verluste verzeichneten LafargeHolcim (LHN 56.1 -0.71%). CFO Ron Wirahadiraksa habe auf einem Analystenanlass bezüglich dem Umfeld in Schlüsselmärkten einen vorsichtigen Ton angeschlagen, hiess es in einem Bericht der Bank Berenberg, welcher der Nachrichtenagentur Reters vorliegt. Der US-Markt leide unter der Wetterentwicklung. Zudem gebe es in Mexiko und Algerien Hinweise, dass die Behörden die Zementpreise unter die Lupe nehmen könnten. Die Aktien schlossen mit einem satten Minus und waren abgeschlagen ganz Hinten im SMI-Feld zu finden.

AMS gaben klar ab

Aryzta (ARYN 28.95 -6.34%) eröffneten schwächer, drehten aber ins Plus und zogen bis Börsenschluss stark an. Der Backwarenhersteller musste einen Umsatzrückgang sowie einen Einbruch beim operativen Gewinn für das vergangene Geschäftsjahr melden.

Die Aktien von Logitech (LOGN 34.94 -0.6%) wurden heute mit Dividendenabschlag in Höhe von 0.61 Fr. gehandelt.

AMS (AMS 67.15 0.3%) büssten deutlich ein. Der Halbleiterhersteller legte eine Wandelanleihe über insgesamt 350 Mio. $ auf.

Asien trendlos

In Asien notierten die Aktienmärkte uneinheitlich. In Japan standen der Nikkei 225 (+0,5%) und der marktbreite Topix (+0,4%) im Plus. Exportorientierte Unternehmen profitierten von einem schwachen Yen. Der Hang Seng (–1%) in Hongkong und der CSI 300 (–0,5%) für Festlandchina gaben hingegen Terrain preis.

Euro gab nach

Die ersten Ergebnisse rund um die Bundestagswahlen in Deutschland hatten an den Währungsmärkten keine grossen Spuren hinterlassen. Im Laufe des Nachmittags verlor der Euro zum Dollar jedoch klar. 1 € kostete um 17:30 Uhr MESZ 1.1861 $. Auch zum Franken gab er massiv nach und testete sogar die Marke von 1.15 Fr. Bei Börsenschluss in Europa lag er bei 1.1502 Fr. Der Dollar verlor indes seine Tagesavancen und notierte bei 0.9693 Fr.

Gold wieder über 1300 $

Der Preis für Gold (Gold 1301.1 -0.55%) bewegte sich lange unter der Marke von 1300 $ pro Unze – bis der abrupte Anstieg folgte. Bei Börsenschluss in Europa kostete eine Unze 1304 $. Das ist ein Anstieg von 0,5%. Derweil legte der Ölpreis deutlich rund 3% zu. Das Barrel (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 58.291 -0.94%) kostete gut 58 $.