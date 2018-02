Schweizer Börse tendiert schwächer

(AWP/FH) Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Mittwoch mit einem moderaten Minus. Der Swiss Market Index (SMI (SMI 8962.67 -0.33%)) entfernt sich somit weiter von der 9000-Punkte-Marke, unter die er schon am Vortag gefallen war. Händler verweisen auf die negativen Vorgaben aus New York, wo am Vorabend die Kurse weiter abbröckelten. Auch in Asien ging es in der Folge grösstenteils abwärts.

Kühne + Nagel (KNIN 154.3 -5.22%) zählen bei den Blue Chips zu den grössten Verlierer. Das Transportunternehmen blickt auf ein uneinheitliches Schlussquartal zurück. Auf das Gesamtjahr betrachtet wurden die Konsensschätzungen beim Umsatz zwar übertroffen, beim operativen Gewinn und beim Reinergebnis hingegen verfehlt.

Schwächere Schwergewichte

Eine Belastung für den Gesamtmarkt sind auch die beiden Schwergewichte Roche (ROG 220.8 -1.01%) und Nestlé (NESN 76.06 0.18%). Vom Basler Pharmakonzern gibt es eigentlich positive Nachrichten. Er hat von der EU-Kommission für das Medikament Hemlibra zur Behandlung von Hämophilie die Marktzulassung erhalten.

Bei Hemlibra handle es sich um das erste neue Medikament in fast zwanzig Jahren zur Behandlung von Personen mit Hämophilie A mit gewissen Inhibitoren, betonte Roche. Das Medikament hatte von der US-Behörde FDA bereits im November 2017 die entsprechende Marktzulassung erhalten.

Solide Versicherer

Das Gewinnerfeld ist seit Handelsauftakt geschrumpft und besteht nur noch aus den beiden Versicherern Baloise (BALN 150 0.27%) und Zurich Insurance (ZURN 313.5 0%). Dahinter folgen die weiteren Versicherer Swiss Life (SLHN 344.5 -0.09%) und Swiss Re (SREN 96.94 -0.35%) mit praktisch unveränderten Kursen. Swiss Life hatten am Vortag nach der Zahlenvorlage klar besser abgeschnitten als der Gesamtmarkt.

Unauffällig ist die Kursentwicklung vorläufig bei den Valoren mit «China-Fokus», nachdem die Stimmung in den grossen chinesischen Industriekonzernen zuletzt überraschend stark gesunken ist. So büssen die beiden Luxusgüterpapiere Swatch Group (UHR 399.2 -0.47%) und Richemont (CFR 83.64 -0.55%) sowie die des Lift- und Rolltreppenherstellers Schindler (SCHP 222.8 -0.45%) nur moderat an Wert ein.

Berichtssaison im Fokus

Am breiten Markt geht derweil die Berichtssaison munter weiter. Es liegen Ergebnisse von einer Reihe kleinerer und mittelgrosser Unternehmen vor. Besonders stark geben Leclanché (LECN 2.11 -13.52%) und EFG (EFGN 8.76 -11.07%) International nach.

Leclanché hat am Morgen einen Jahresverlust und eine potenzielle Überschuldung angekündigt. Bei EFG fiel der Jahresverlust höher als erwartet aus.

Valora deutlich tiefer

Markante Einbussen nach Zahlen erleiden auch Valora (VALN 349.5 -2.51%) und Sulzer (SUN 125.9 -3.75%). Sulzer habe die Erwartungen nicht ganz erfüllt. Und auch vom Ausblick auf das laufende Jahr haben sich einige Analysten etwas mehr erhofft.

Leichte Gewinne gibt es hingegen für Intershop (ISN 473 0.75%).