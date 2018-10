Sorgen um Italien lasten auf Schweizer Börse

(AWP/Reuters/THA) Der Schweizer Aktienmarkt schafft es im Handelsverlauf nicht aus der Verlustzone. Der SMI (SMI 9087.32 -0.44%) verliert am Dienstag 0,4%.

Auch Wallstreet eröffnet nach einem starken Wochenauftakt zunächst etwas schwächer. Der S&P 500 (SP500 2930.25 0.19%) verliert im frühen Handel 0,1%. Bis Schweizer Handelsschluss notiert er unverändert.

Für Nervosität an den Aktienmärkten sorgen nach wie vor die umstrittenen Schuldenpläne Italiens. Aus Angst vor einer neuen Schuldenkrise in der Eurozone haben Anleger am Dienstag Abstand vom Euro genommen.

Im Vormittagshandel kostet die Gemeinschaftswährung im Tief 1.1505 $, das war der tiefste Stand seit gut sechs Wochen. Am Nachmittag erholt sich der Euro wieder etwas und notierte bei 1.1537 $.

Auch zum Franken verliert der Euro in den letzten 24 Stunden deutlich an Terrain, mit einer leichten Erholung am Nachmittag. Das Währungspaar Euro/Franken notierte zuletzt bei 1.1363, nach 1.1413 Fr. ein Tag davor.

Aber auch der Parteitag der britischen Konservativen steht weiterhin im Fokus. Anleger wollen sehen, ob Premierministerin Theresa May ihre Linie für den EU-Austritt Grossbritanniens im nächsten Jahr durchsetzen kann.

Stimmungswechsel in Aryzta

Kaum Impulse gibt es auf Unternehmensebene. Unter den Schwergewichten verzeichnen Nestlé (NESN 82.14 0.1%) Gewinne. Jefferies empfiehlt die Titel des Nahrungsmittelherstellers zum Kauf.

Auch LafargeHolcim (LHN 48.63 0.43%) und Roche (ROG 240.15 0.42%) retten ein Plus über die Ziellinie.