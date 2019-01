SMI schliesst im Minus

Der Schweizer Aktienmarkt startet verhalten in die neue Handelswoche. Nachdem der Leitindex SMI (SMI 9011.41 -0.14%) die vorangegangenen vier Handelstage jeweils im Plus geschlossen hatte und somit seit Jahresbeginn um etwas mehr als 7% zugelegt hat, sorgen leichte Gewinnmitnahmen und aktuelle Daten am Montag im Leitindex SMI für tiefere Kurse. Der breiter gefasste SPI (SXGE 10512.3 -0.12%) schliesst dagegen etwas fester.

Von den zwanzig SMI-Titel standen LafargeHolcim (LHN 46.75 -1.58%) am meisten unter Druck. Deutlich im Minus schlossen auch UBS (UBSG 13.42 -0.63%) sowie SGS (SGSN 2349 -0.8%). Der Warenprüfkonzern wird morgen Dienstag die Geschäftszahlen für 2018 vorlegen.

Geberit und Sika gewinnen deutlich

Zu den Gewinnern gehörten Sika (SIKA 136.5 0.74%) und Geberit (GEBN 393.6 1.94%). Auch Richemont (CFR 69.34 0.78%) sowie die Versicherer Swiss Re (SREN 95.4 0.53%) und Swiss Life (SLHN 419.2 0.5%) avancierten.

Bei den mittelgrossen Unternehmen verloren GAM (GAM 4.12 -3.06%) und Swiss Prime Site (SPSN 82.65 -1.78%) deutlich. Die Aktien vom Flughafen Zürich (FHZN 174.3 -1.25%) gaben nach der Herabstufung durch Goldman Sachs (GS 202.54 1.73%) von «Neutral» auf «Sell» ebenfalls überdurchschnittlich stark nach.

Interroll übertrifft die Erwartungen deutlich

Einen Gewinn verzeichneten dagegen Barry Callebaut (BARN 1600 2.3%), AMS (AMS 25.94 2.85%) und Aryzta (ARYN 1.1765 1.64%).

Am breiten Markt fielen Interroll (INRN 1668 10.76%) mit einem Plus von mehr als 10% auf. Der Spezialist für Förderlogistik hat die Erwartungen im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich übertroffen.

Asiatische Börsen mehrheitlich fester

Die neue Börsenwoche startete in Asien überraschend freundlich. Konjunkturdaten bestätigen das verlangsamte Wirtschaftswachstum in China. Die Börse liess sich davon aber nicht beirren. Der Shanghai Composite hangelte sich 0,4% hoch. Ähnlich in Korea, wo der Kospi unverändert schloss, obwohl die Exporte ersten Januarziffern zufolge so stark fielen wie seit über zwei Jahren nicht mehr.

Unterstützung erhielten die Kurse auch durch die Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit. In Japan stiegen der Nikkei–Index 0,2% auf 20’703, der breitere Topix gewann 0,5% auf 1565. Hongkongs Hang-Seng-Index avancierte 0,2%,

Ölpreis über 62.50 $

Der Ölpreis notiert unverändert. Ein Fass der Nordseesorte Brent (Brent 62.61 -0.25%) kostet am Montagnachmittag mehr als 63.50 $.

Gold hat sich etwas vergünstigt. Der Unzenpreis sinkt auf 1277 $.

Der Euro wird zu 1.1345 Fr. gehandelt; 1 $ kostet 0.9982 Fr.