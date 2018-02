Schweizer Börse fester erwartet

Gestützt durch die Erholung an der Wallstreet wird die Schweizer Börse am heutigen Mittwoch stärker starten. Nach tiefroten Zahlen zum Handelsschluss am Dienstag soll gemäss vorbörslichem Indikator von Julius Bär (BAER 60.4 -3.33%) der Schweizer Leitindex SMI (SMI 8836.71 -2.9%) mit einem Plus von 0,5% in den Handel gehen.

Der Schweizer Volatilitätsindex VSMI ergibt für den SMI am heutigen Mittwoch eine erwartete Schwankungsbreite von +/–1,17% gegenüber dem Schlusskurs von Dienstag.

Auch der deutsche Leitindex Dax (DAX 12392.66 -2.32%) soll nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern höher starten, den Vorgaben aus den USA sei Dank. Nach dem heftigen Absturz zum Wochenauftakt haben die US-Börsen am Dienstag zur Erholung angesetzt.

Nach einem äusserst nervösen Auf und Ab an der Wallstreet, das sich fast über den gesamten Handelsverlauf erstreckte, legten die wichtigsten Indizes – Dow Jones (Dow Jones 24912.77 2.33%), S&P 500 (SP500 2695.14 1.74%) und Nasdaq – in der letzten Börsenstunde wieder kräftig zu.

In Asien währte die Erholung, induziert von den US-Märkten, nur kurz. Der japanische Nikkei 225 (Nikkei 225 22061.91 2.09%), der Hang Seng (Hang Seng 30595.42 -5.12%) in Hongkong und der koreanische Kospi (Kospi 2410.54 -1.97%) befinden sich wieder im Kriechgang.

Der Preis für Öl der Sorten Brent (Brent 66.857 -0.95%) und WTI (WTI 63.49 -0.73%) legt zu.

Der Euro steht bei 1.16 Fr., der Dollar bei 0.93 Fr.