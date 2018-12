Schweizer Börse schliesst tiefrot

(AWP/Reuters/VA) Die Schweizer Börse startete am Donnerstag freundlich in den Handel und drehte dann ins Minus. Der Leitindex SMI (SMI 8377.91 2.22%) und der breite SPI (SXGE 9780.37 2.13%) gingen beide durch ihr Jahrestief und schliessen mit klaren Verlusten. Das letze Mal notierte der Leitindex Anfang 2017 auf diesem Niveau. 2018 ist für den SMI insgesamt das schwächste Jahr seit 2008.

Alle Bluechips schliessen am Donnerstag mit Abschlägen. Zu den grössten Verlierern zählen Nestlé (NESN 79.8 1.92%), Lonza (LONN 250.2 1.17%), Swisscom (SCMN 468.2 2.34%), Roche (ROG 241.25 2.35%) und Julius Bär (BAER 34.85 3.11%).

Auch der Dax (DAX 10561.99 1.74%) in Frankfurt geht mit Verlusten aus dem Handel. Der deutsche Leitindex erreichte am Donnerstag sein Zweijahrestief.

In den USA haben die Märkte ebenfalls negativ eröffnet. Der Leitindex Dow Jones (Dow Jones 23138.82 1.14%), der breite S&P 500 (SP500 2488.83 0.86%) und der technologielastige Nasdaq geben die Gewinne des Vortags wieder ab.

Am Mittwoch kamen aus den USA noch starke Vorgaben. Der Dow Jones erzielte sogar den grössten Tagesgewinn seiner Geschichte.

In den vergangenen Tagen hatte es an den Börsen in den USA bereits grosse Turbulenzen gegeben. Hintergrund ist die Sorge der Anleger vor einer Abschwächung der Weltwirtschaft in Folge des Handelsstreits zwischen USA und China. US-Präsident Donald Trump übt zudem Kritik an Notenbankchef Jerome Powell und dessen Zins-Plänen. Für zusätzliche Unsicherheit sorgt die Einstellung der Arbeit einiger US-Regierungsbehörden wegen des Streits über die von Trump gewollte Grenzmauer zu Mexiko.

Nach Angaben des chinesischen Handelsministeriums sollen im Januar Gespräche mit den USA über die umstrittenen Handelsbeziehungen geführt werden. Bis dahin würden die gegenseitigen Konsultationen in «intensiven» Telefonaten fortgesetzt, sagte Ministeriumssprecher Gao Feng am Donnerstag vor Journalisten. Die Beratungen von Vertretern beider Staaten seien trotz der Weihnachtspause fortgesetzt worden.

Der Euro steht bei 1,13 Fr., der Dollar bei 0,99 Fr.