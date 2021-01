SMI im frühen Handel auf Richtungssuche

(AWP) Zur Wochenmitte tritt der Schweizer Aktienmarkt zunächst erneut mehr oder weniger auf der Stelle. Abgaben bei den beiden Pharmaschwergewichten halten erneut den Gesamtmarkt zurück. Händler hatten bereits betont, dass es angesichts des guten Laufes seit kurz vor Weihnachten durchaus vereinzelt zu Gewinnmitnahmen kommen könne.

Generell bleibe der Markt auch weiterhin gefangen zwischen der Sorge um die anhaltend hohen Zahlen der Covid-19-Fälle und der Hoffnung auf ein umfassendes Konjunkturpaket des designierten US-Präsidenten Joe Biden, kommentieren Marktteilnehmer. Hier wird derzeit spekuliert, dass er bereits in dieser Woche Konjunkturprogramme in Billionenhöhe ankündigen könne. Gleichzeitig richte sich das Augenmerk der Investoren auf Geldpolitiker wie die EZB-Chefin Christine Lagarde oder das Fed-Mitglied James Bullard, die einen Eindruck über die weitere Marschrichtung geben könnten.

Roche mit Covid-Neuigkeiten

Erneut erweisen sich die beiden Pharmaschwergewichte als Hemmschuh für den Gesamtmarkt. Roche (ROG 313.35 -0.29%) fallen und Novartis (NOVN 83.39 -0.04%) hinken unverändert ebenfalls dem SMI (SMI 10'887.08 +0.11%) hinterher. Das obwohl sich Roche-Partner Regeneron eine grosse Covid-Antikörper-Cocktail-Bestellung gesichert hat (lesen Sie hier mehr). Die Nummer drei, Nestlé (NESN 100.58 +0.22%), halten nach einer Hochstufung.

Temenos (TEMN 114.50 -2.14%) rangiert am Ende der Kurstafel. Der Bankensoftware-Spezialist hatte am Morgen erste Zahlen zum vierten Quartal und dem Geschäftsjahr 2020 vorgelegt. Händler und Analysten werten sie als gemischt (mehr dazu hier).

Bei Straumann (STMN 1'019.50 +1.8%) stützen Analystenkommentare von Vontobel (VONN 74.40 -0.13%). Auch Julius Bär (BAER 54.66 +0.29%) sind nach einer Kurszielerhöhung gesucht.

Ölpreis im Höhenflug

Die Ölpreise haben am Mittwoch ihren Höhenflug der vergangenen Handelstage fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent (Brent 57.00 +0.42%) stieg am Morgen bis auf 57.42 $ und ein Fass US-Öl der Sorte WTI (WTI 53.50 +0.81%) erreichte 53.93 $. Das sind jeweils die höchsten Stände seit Februar 2020.

In den vergangenen Handelstagen waren immer wieder neue Höchststände erreicht worden. Nach dem Hoch am frühen Morgen fielen die Preise wieder etwas zurück. Marktbeobachter sprachen von der längsten Phase mit steigenden Ölpreisen seit fast zwei Jahren. Als Grund für den aktuellen Preisanstieg wird auf die Entwicklung der Ölreserven in den USA verwiesen. Am Vorabend gab das American Petroleum Institute (API) bekannt, dass die Rohöl-Lagerbestände vergangene Woche um 5,8 Mio. Barrel zurückgegangen sind.

Sinkende Ölreserven können ein Hinweis auf eine stärkere Nachfrage oder ein zu geringes Angebot sein und stützen in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zu den Ölreserven erwartet. Diese werden am Markt stark beachtet und könnten für neue Impulse bei den Ölpreisen sorgen.