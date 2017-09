Schweizer Börse wenig verändert

Der Schweizer Aktienmarkt startet vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts am Freitag mit einem leichten Gewinn in den Handel. Der Swiss Market Index (SMI (SMI 8928.63 0.04%)) notiert am Vormittag praktisch unverändert.

Von den US-Arbeitsmarktdaten erhoffen sich Anleger Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik der US-Notenbank. Von Reuters befragte Experten rechnen damit, dass in den USA im August 180’000 neue Stellen entstanden sind.

Sika an der Spitze

Zu den grössten Gewinnern im SMI gehören ABB (ABBN 22.41 0.95%), Adecco (ADEN 70.3 1.15%), Lonza (LONN 244.4 0.66%) und LafargeHolcim (LHN 56.9 0.98%).

Dagegen verzeichnen die Index-Schwergewichte Nestlé (NESN 81.25 -0.12%), Roche (ROG 242.8 -0.29%) und Novartis (NOVN 80.75 -0.19%).

Dormakaba im Plus

Bei den mittelgrossen Unternehmen fallen Dormakaba (DOKA 892 3.18%) mit einem markanten Gewinn auf. Société Générale (GLE 47.265 0.5%) nimmt die Abdeckung für die Aktien mit der Einstufung «Buy» und einem Kursziel von 1050 Fr. auf. Auch Comet (COTN 140.8 3.38%), Kardex (KARN 103.4 2.99%) und Autoneum (AUTN 250.5 2.71%) avancieren deutlich.

Sonova (SOON 164 1.17%) können ebenfalls zulegen. Der Deutsche Arnd Kaldowski wird kommenden April Lukas Braunschweiler als CEO des Hörgerätspezialisten ablösen.

CFT gewinnen nach Zahlen

Am breiten Markt drehen die Aktien von CFT (CFT 87.05 -1.08%) nach Semesterzahlen am Nachmittag ins Minus. VAT Group (VACN 123.9 0.98%) notieren im Plus.

Am unteren Ende des SPI (SXGE 10186.62 0.09%) notieren Zur Rose (ROSE 128.9 -5.57%), Myriad (MYRN 0.67 -4.29%) und Kudelski (KUD 12.05 -2.43%). Schmolz + Bickenbach (STLN 0.91 0%) geben mehr als 2% nach.

Dax gewinnt ebenfalls

Auch der deutsche Leitindex Dax notiert fester. Bis zum frühen Nachmittag resultiert ein Plus von 0,6%.

Erneut zulegen können Deutsche Lufthansa (LHA 21.425 1.68%) und Infineon (IFX 19.68 1.6%). Auch Adidas (ADS 191.5 1.56%) standen schon gestern an der Spitze des Dax (DAX 12152.96 0.81%).

Japans Börse schliesst fester

In Asien handelten die Aktienmärkte am Freitag leicht höher. In Tokio legten der Nikkei 225 und auch der breiter diversifizierte Topix 0,2 bzw. 0,1% zu.

Der Hongkonger Hang Seng gab dagegen 0,2% nach, während der CSI 300 auf dem chinesischen Festland 0,1% verlor. Der MSCI AC Asia Pacific bewegte sich 0,2% nach oben.

Ölpreis über 52 $

Der Ölpreis notiert deutlich fester. Ein Fass der Nordseesorte Brent (Brent 52.548 0.49%) kostet am Freitagmorgen mehr als 52 $.

Gold hat sich ebenfalls verteuert. Der Unzenpreis steigt auf 1319 $.

Der Euro wird zu 1.1421 Fr. gehandelt; 1 $ kostet noch 0.96 Fr.