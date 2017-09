Nestlé stützen den SMI

Die Schweizer Börse startet heute schwächer in den Handel. Der Leitindex Swiss Market Index SMI (SMI 9134.84 -0.06%) gibt bei Eröffnung ab, dreht am Vormittag aber noch ins Plus. Aktuell pendelt der Leitindex um seinen gestrigen Schlusskurs. Derweil versuchen die Mid Caps, das Minus im SMIM (SMIM 3361.66 -0.62%) abzubauen.

Die Aktien von Nestlé (NESN 82.3 1.48%) sorgen für positives Momentum im SMI. Sie eröffneten 1% im Plus, drehten im frühen Handel ins Minus. Danach haben die Ausführungen von CEO Mark Schneider für Zuversicht bei den Anlegern gesorgt. Der Nahrungsmittelmulti hat am Investorentag in London bekannt gegeben, dass er sich künftig nun doch ein Margenziel stecken wird. Bis 2020 soll die bereinigte Ergebnismarge des Unternehmens auf 17,5 bis 18,5% steigen. Im Vorjahr lag sie bei 16%.

Die Bankaktien notieren uneinheitlich. Credit Suisse (CSGN 15.09 0.27%) profitieren von Kaufempfehlungen durch UBS- sowie ZKB-Analysten. Hingegen notieren UBS (UBSG 16.23 -0.37%) und Julius Bär (BAER 56.6 0%) im roten Bereich.

Zwar eröffnen die Papiere der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 387.8 0.75%) und Richemont (CFR 86.75 -0.29%) positiv, doch ihre Gewinne können sie nicht halten und rutschen ins Minus. Auch die Titel der Pharmakonzerne Novartis (NOVN 83.4 -0.54%) und Roche (ROG 248 -0.8%) notieren leichter.

LafargeHolcim (LHN 56.3 -0.35%) geben auch heute nach. Ron Wirahadiraksa, der CFO des Zementkonzerns, versprühte bei einem Analystentreffen gestern wenig Optimismus. Das setzte den Aktien arg zu (–4,6%). Auch heute sind in den Titeln vermehrt Verkäufer zu finden.

Aryzta geben massiv nach

Die Valoren des Halbleiterherstellers AMS (AMS 67.05 0.15%) erholen sich heute. Gestern hatten sie rund 8% eingebüsst. Von ihrem Allzeithoch bei 78 Fr. sind sie weiterhin gut 10% entfernt.

Hingegen verlieren die Aktien des Backwarenherstellers Aryzta (ARYN 28.99 -6.21%) deutlich, während sie gestern in Nachgang der Geschäftszahlen noch satte Gewinne einfahren konnten.

Derweil erarbeiten sich Barry Callebaut (BARN 1459 0.41%) ein neues Allzeithoch. Und auch Schindler (SCHP 213.3 0.38%) PS legen zu. Leichter handeln indes OC Oerlikon (OERL 14.5 -1.02%), Dormakaba (DOKA 965.5 -1.58%) und Kühne + Nagel (KNIN 178.9 -0.83%) (alle drei Werte sind recht stark avanciert in der jüngsten Vergangenheit).

Asien im Minus

In Asien notiert der japanische Nikkei 225 (–0,3%) im Minus. Der breiter gefasste Topix handelt unverändert. Auch Aktien ausserhalb Japans büssen ein. Der breit gefasste MSCI-Index verliert 0,6%. Der Hang Seng in Hongkong gibt 0,2% ab und der Kospi (Kospi 2374.3 -0.23%) in Südkorea 0,3%. Der CSI 300 mit den dreihundert grössten Titeln in Festlandchina ist so gut wie unverändert. Als Grund werden erneute Spannungen in der Nordkorea-Krise angegeben. Gestern behauptete der nordkoreanische Aussenminister Ri Yong Ho, dass die jüngsten Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump einer Kriegserklärung gleichkämen. Das Weisse Haus hat dies als absurd zurückgewiesen.

Euro unter 1.15 Fr.

Der Euro fällt unter die Marke von 1.15 Fr. und notiert aktuell bei 1.1457 Fr. Zum Dollar büsst er ebenfalls ein und muss sogar die Marke von 1.18 $ aufgeben. Die europäische Gemeinschaftswährung liegt derzeit bei 1.1797 $. Der Dollar handelt im Vergleich zum Franken stärker. 1 $ kostet 0.9713 Fr.