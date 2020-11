SMI weiter nur wenig verändert

(AWP) Dem Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstagnachmittag weiterhin nur wenig verändert. Insgesamt ist die Tendenz im SMI (SMI 10'501.17 +0.12%) aber leicht positiv, wobei vor allem Titel gesucht sind, die zuletzt vernachlässigt wurden und umgekehrt. Händler sprechen allerdings von einem ruhigen Geschäft ohne grössere Impulse.

«Da in den USA wegen Thanksgiving die Märkte geschlossen bleiben, ist auch hierzulande nicht allzu viel los», sagte ein Händler. Grundsätzlich sei die Stimmung aber nach wie vor überraschend gut. Der Sieg von Joe Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen gebe wohl Hoffnung auf eine berechenbarere Politik und auf ein umfangreiches Konjunkturpaket, was grundsätzlich positiv sei. Dem stehen allerdings weiterhin die hohen Covid-19-Infektionszahlen fast weltweit gegenüber. Ob es bei dieser Gemengelage noch zu einem ausgeprägten Weihnachtsrally komme, müsse sich zeigen, so der Markt.

Der SMI gewinnt um 14.45 Uhr 0,2% auf 10’506,08 Punkte, wobei zwischen Tagestief und Tageshoch lediglich 30 Punkte liegen. Der SLI, der die 30 wichtigsten Aktien umfasst, steigt um 0,01% auf 1’651,31 und der breit gefasste SPI (SXGE 13'025.39 +0.27%) um 0,30% auf 13’029,24 Punkte. Bei den 30 Blue Chips halten sich Gewinner und Verlierer in etwa die Waage.

Im SMI legen vor allem Titel zu, die zuletzt eine eher schwache Perfomance zeigten. So gehören etwa Roche (ROG 303.40 +1.08%), Sika (SIKA 227.60 +0.84%) oder Nestlé (NESN 102.54 +0.59%) zu den grössten Gewinnern. Gar noch etwas fester zeigen sich die SLI-Titel Logitech (LOGN 78.36 +2.54%) und Sonova (SOON 220.30 +1.52%). Logitech knüpften damit an die Kursgewinne vom Vortag an, heisst es im Markt. Als Grund dafür verweisen Händler auf die US-Vorgaben.

Anders als die Standardwerte war die Technologiebörse Nasdaq am gestrigen Mittwoch auf einen Rekordstand geklettert. Das stütze auch hierzulande und in Rest-Europa. Auch die Bankensoftware-Titel Temenos (TEMN 116.20 +1.44%) profitieren davon. Und auch die Papiere des Hörgeräte-Herstellers Sonova und des Logistikers Kühne+Nagel sind weit vorne zu finden.

Das Gegenstück dazu bilden erneut die Finanzwerte, die zuletzt zumeist sehr stark performten und heute durchweg nachgeben. So führen die beiden Versicherer Swiss Life (SLHN 408.00 -0.92%) und Zurich die Verliererliste an, dies vor den beiden Grossbanken UBS (UBSG 13.09 -1.25%) und Credit Suisse (CSGN 11.69 -0.64%).

Deutlichere Bewegung verzeichnen in der hintere Reihe etwa Comet (COTN 160.20 +7.37%), die nach einer positiven Guidance am Investorentag gesucht sind. Autoneum (AUTN 146.60 +3.53%) geht für das zweite Halbjahr von einem positiven Betriebsergebnis aus und Carlo Gavazzi (GAV 178.00 +3.19%) hat im ersten Halbjahr die Gewinnerwartungen der Analysten übertroffen.