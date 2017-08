Schweizer Börse kann Mini-Plus halten

Langes Auf und Ab am Markt: Die Schweizer Börse hat mit einem leichten Verlust eröffnet. Dann drehte der Leitindex SMI (SMI 9162.33 0.08%) mehrmals und pendelte folglich um den Stand von gestern Abend bei Börsenschluss. Im späten Handelsverlauf schaffte er allerdings den Sprung ins Plus und schloss letztendlich mit einem sehr kleinen Gewinn.

In New York dürfte die Gewinnserie der Börse wohl weitergehen. Nach einem anfänglichen Verlust drehte der Dow Jones (Dow Jones 22085.34 -0.15%) im frühen Handel ins Plus und notierte bei Handelsschluss in Europa bei + 0,2%. Zuvor war er bereits neun Tage in Folge von einem Rekordhoch zum nächsten marschiert. Der S&P 500 (SP500 2474.92 -0.24%) legte ebenfalls 0,2% zu, und auch der Index der Technologiebörse Nasdaq avancierte 0,2%. Bei den Einzelwerten zogen Apple (AAPL 160.08 0.8%) sowie die Aktien der Modemarken Michael Kors und Ralph Lauren an.

Wenig Bewegung im SMI

ABB (ABBN 22.79 0.75%) legten am stärksten im Schweizer Leitindex zu. Auch Adecco (ADEN 74.9 0.4%) verzeichneten leichte Avancen.

Die Schwergewichte Nestlé (NESN 83.25 0.12%), Roche (ROG 247.2 -0.08%) und Novartis (NOVN 82.45 0.49%) wirkten mehrheitlich stützend auf den Index.

Bei den Bankaktien rund um UBS (UBSG 16.92 -0.24%) und Credit Suisse (CSGN 15.22 -0.33%) ging es abwärts. Auch Julius Bär (BAER 55.3 -0.63%) verloren. Morgan Stanley (MS 47.93 -0.79%) senkte die Aktien-Bewertung von «Overweight» auf «Equal Weight», erhöhte aber das Kursziel auf neu 61 Fr. (zuvor 47 Fr.)

Swissquote im Aufwind

Swissquote (SQN 32.2 13.98%) eröffneten 10% höher und schlossen sogar noch stärker. Der Online-Broker lieferte ein starkes Zahlenwerk im ersten Halbjahr ab.

Dank überraschend guter Halbjahreszahlen legten Vifor Pharma (VIFN 106.2 2.02%) zeitweise massiv zu, bei knapp 110 Fr. setzte allerdings der Verkaufsdruck ein. Das Pharmaunternehmen erhöhte den Ausblick für das Gesamtjahr 2017.

Die Zahlen von OC Oerlikon belasteten die Aktien der Industriegruppe. Die Aktien beendeten den Handel 2,4% im Minus. Dabei hatten Umsatz und Auftragseingang im zweiten Quartal deutlich zugelegt.

Galenica (GALE 45.5 2.02%) lieferte einen Halbjahres-Ausweis, der etwas über den Erwartungen der Analysten ausfiel. Die Anleger quittierten die Zahlen mit einem Kursgewinn.

Die Aktien der Genfer Kantonalbank BCGE (BCGE 160.1 0.57%) reagierten indes kaum auf die guten Zahlen.

Die Aktien der Schweizerischen Nationalbank SNB (SNBN 2388 9.14%) erfuhren zwischenzeitlich ein regelrechtes Kursfeuerwerk.

Auffallend sind zudem die Abgaben bei Inficon (IFCN 538 -2.54%). Kardex (KARN 111.5 -3.88%) verlieren, nachdem die Aktien gestern um rund 6% in die Höhe geschossen sind.

Gemischtes Bild in Asien

Die Börsen in Asien tendierten uneinheitlich. Der japanische Standardindex Nikkei 225 schloss 0,3% im Minus. Auf der Verliererseite fanden sich Vertreter der Finanzbranche. Auch die chinesischen Börsen gaben Terrain preis. Der Shanghai Composite stand leicht tiefer. Gegen den Trend stemmte sich jedoch der Hongkonger Aktienmarkt. Der Hang Seng (Hang Seng 27854.91 0.59%) Index zeigte ein Plus von 0,6%.

Euro unter Druck

Der Euro blieb fast während der gesamten Handelssession unter der Marke von 1.15 Fr. kleben und gab dann deutlich nach. Um 17:30 Uhr MESZ notierte er bei 1.1459 Fr. Zum Greenback geriet die europäische Einheitswährung ebenfalls unter Druck. Die Marke von 1.18 $ fiel. 1 € kostete 0,5% weniger und lag bei 1.1739 $. Der Dollar wiederum gewann zum Franken und wurde zu 0.9760 Fr. gehandelt.

Gold leichter, Öl fester

Der Preis für eine Unze Gold notierte bei Handelsschluss in Europa 0,3% leichter bei 1264 $. Der Ölpreis legte hingegen zu. Ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 52.103 -0.03%) handelte zu gut 52 $.