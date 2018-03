SMI schliesst bei 8500 Punkten

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse hat das Plus zu Handesstart der neuen Woche nicht halten können. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8509.29 -0.7%) eröffnete 0,4% höher und legte in der Folge zunächst weiter zu. Am Nachmittag gab er jedoch seine gesamten Avancen preis und drehte ins Minus. Der SMI schloss auf der Marke von 8500 Punkten. Am Freitag hatte der Index der zwanzig grössten Valoren 0,8% nachgegeben.

Die Avancen an Wallstreet waren im frühen Handel zunächst stark. Rund 2% gewannen alle drei grossen Indizes im frühen Handel, dann büssten sie einen grossen Teil der Gewinne ein. Der Dow Jones (Dow Jones 24202.6 2.84%) legte bei Börsenschluss in Europa 1,2% zu. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2658.55 2.72%) stieg noch 0,8%. An der Technologiebörse Nasdaq Composite avancierten die Kurse 0,7%. Damit machten sie aber nur einen kleinen Teil des rund sechs-prozentigen Minus der vorigen Woche wieder wett. Die Nervosität sei weiter hoch, sagte ein Händler gemäss Reuters.

Bei den Einzelwerten standen Facebook mit einem klaren Minus von knapp 6% unter Druck. Die Ankündigung einer nicht-öffentlichen Untersuchung der US-Verbraucherschutzbehörde FTC belastete die Aktie. Mit 150 $ notierten sie so niedrig wie zuletzt Anfang Juli 2017. Die Behörde will die Affäre um Cambridge Analytica aufklären.

SMI: Pharmawerte drehten

Im frühen Handel verliehen vor allem die Pharmaschwergewichte dem Schweizer Leitindex Auftrieb. Nach klaren Avancen schlossen Roche (ROG 214.4 -0.74%) allerdings im Minus. Die Genussscheine konnten nicht von der Nachricht profitieren, wonach das Medikament Tecentriq bei der Behandlung von Lungenkrebs in einer Vergleichsstudie der Phase III gute Resultate erzielt hatte. Auch die Aktien von Novartis (NOVN 74.4 -1.17%) büssten nach starkem Start ein.

Besonders Zurich Insurance (ZURN 311.2 3.66%) legten zu. Die Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 84.64 -0.56%) und Swatch Group (UHR 406 0.59%) schlugen sich verhältnismässig gut.

Im Minus waren zudem Givaudan (GIVN 2105 -2.23%). Die Aktien des Aromen- und Riechstoffherstellers wurden ohne Dividende gehandelt (58 Fr.). Das Unternehmen will ausserdem in Frankreich zukaufen. Auch Lonza (LONN 223.3 -1.67%) und Sika (SIK 7265 -1.29%) verloren.

Die Bankaktien um UBS (UBSG 16.51 -0.42%), Credit Suisse (CSGN 15.775 -1.9%) und Julius Bär (BAER 57.86 -0.69%) schlossen nach uneinheitlichem Start alle im Minus.

Alpiq im Fokus

Auch der breite Markt drehte nach anfänglichen Avancen ins Minus. Der SMIM (SMIM 3407.4 -0.44%) stieg bei Eröffnung 0,2% und büsste im Nachmittagshandel klar ein.

Die Titel von Alpiq (Alpiq 77.7 6.29%) zogen deutlich an. Der Energiekonzern spaltet sich auf und wies für das Jahr 2017 erneut einen Verlust aus.

Straumann (STMN 592 1.28%) profitierten von einer Analystenempfehlung. HSBC (HSBA 665.2 -0.24%) setzte das Kursziel von 640 Fr. auf 715 Fr. hoch und empfahl die Aktien des Hörsystemherstellers zum Kauf (zuvor «Halten»).

Dufry (DUFN 123.55 -1.44%) notieren im Minus. Die Aktien des Reisedetailhändlers reagierten kaum auf die Nachricht einer Konzession für den Betrieb von zwei Duty-Free-Geschäften am neuen Bahnhof in Hongkong.

DKSH (DKSH 75.1 -2.09%) gaben aufgrund der Dividendenzahlung in Höhe von 1.65 Fr. pro Titel nach.

Meyer Burger (MBTN 1.304 0.77%) erholten sich nach der Talfahrt der vergangenen Woche.

Cosmo (COPN 128.7 -3.31%) büssten ein. Das Pharmaunternehmen wies nicht nur für 2017 ein Minus aus, sondern rechnet auch im laufenden Jahr mit einem Verlust.

Uneinheitliches Bild in Asien

Der japanische Leitindex Nikkei notierte 0,7% fester, der breiter gefasste Topix legte 0,4% zu. Der Hang Seng in Hongkong sank 0,3%. Der Shanghai Composite verlor 1,1%. Der südkoreanische Kospi konnte 0,7% gewinnen.

Euro massiv stärker

Der Euro stieg klar. Gegenüber dem Dollar kostete die Gemeinschaftswährung bei Börsenschluss in Europa 1.2440 $. Das war ein Anstieg von 0,7%. Zum Franken lag der Eurokurs klar höher bei 1.1741 Fr. Der Dollar-Franken-Kurs notierte 0,4% tiefer bei 0.9439 Fr.

Ölpreis verlor

Der Preis pro Barrel (159 Liter) Öl der Sorte Brent (Brent 70.078 -0.51%) Spar lag knapp unter der Marke von 70 $. Das entsprach einem Rückgang von 0,8%. Gold (Gold 1353.35 0.38%) notierte fester. Die Feinunze kostete um 17:30 Uhr MEZ 1355 $.