Schweizer Börse in den roten Zahlen

Nach einem Handelsschluss auf Jahreshoch am Vortag geben sich die Anleger an der Schweizer Börse am Mittwoch zurückhaltend. Der Leitindex SMI (SMI 9262.05 -0.23%) und der breite SPI (SXGE 10576.69 -0.15%) handeln in den roten Zahlen.

Abschläge erleiden vor allem Richemont (CFR 89.25 -0.56%) und Swiss Re (SREN 87.55 -1.24%). Credit Suisse (CSGN 15.43 -0.26%), Lonza (LONN 261.2 1.28%) und Nestlé (NESN 83.6 0.36%) sind gesucht. Im breiten Markt verzeichnet KTM nach einer Heraufstufung ein kräftiges Plus. Auch EFG reagieren positiv auf den angekündigten Chefwechsel.

Der deutsche Leitindex Dax (DAX 12909.55 0.05%) handelt hingegen freundlicher. Nach einem deutlichen Absatzplus in den USA sind vor allem Volkswagen (VOW 166.7 1.65%) gesucht.

Am US-Aktienmarkt ist die Rekordfahrt am Dienstag weitergegangen. Der Leitindex Dow Jones (Dow Jones 22641.67 0.37%) Industrial, der breit angelegte S&P 500 (SP500 2534.58 0.22%) und der Technologiewerteindex Nasdaq Composite erreichten historische Bestmarken.

Die anhaltende Rekordjagd an der Wallstreet hat auch am Mittwoch für Kursgewinne im asiatischen Börsenhandel gesorgt. In Tokio stieg der Leitindex Nikkei auf ein neues Zweijahreshoch. Der Handelsumsatz dürfte diese Woche in Asien gering bleiben, weil die Märkte in China und Südkorea feiertagsbedingt geschlossen sind.

Der Euro steht bei 1.14 Fr., der Dollar bei 0.97 Fr. Der Preis für Gold (Gold 1277.7 0.42%) steigt, derjenige für Öl der Sorten Brent (Brent 55.783 -0.04%) und WTI (WTI 50.2 -0.34%) gibt nach.