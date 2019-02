Schweizer Börse setzt Höhenflug fort

Der Swiss Market Index (SMI (SMI 9461.21 0.67%)) hat am Dienstag erneut zugelegt. Im vergangenen Monat ist der Leitindex von einem Hoch zum nächsten geklettert.

Wallstreet eröffnet dagegen schwächer. Der Leitindex Dow Jones (Dow Jones 26083.83 -0.03%), der breiter gefasster S&P 500 (SP500 2798.62 0.09%) sowie der Index der Technologiebörse Nasdaq bewegen sich bis zum hiesigen Börsenschluss allesamt unter dem Vortagesschlusskurs.

Uhrenherstelleraktien an der Spitze

Die Valoren von LafargeHolcim (LHN 49.89 1.98%) haben von einer Hochstufung durch CS profitiert. An der Spitze des SMI sind ausserdem wie am Vortag erneut Swatch Group (UHR 300 1.9%) und Richemont (CFR 77.04 2.01%) gestanden. Auch Swisscom (SCMN 462.9 1.18%) und Geberit (GEBN 408.2 0.89%) haben deutlich zugelegt. Swiss Life (SLHN 428 0.99%) haben ebenfalls fester notiert. Der Versicherer hat 2018 mehr verdient und erhöht die Dividende kräftig.

Unterdurchschnittlich haben SGS (SGSN 2555 0.27%), Zurich Insurance (ZURN 330 0.43%) und ABB (ABBN 20.46 0.54%) performt. Lonza (LONN 297.8 -0.03%) schliessen auf Vortagesniveau.

Arbonia sind gesucht

Arbonia (ARBN 12.1 -0.82%) sind nach guten Jahreszahlen für 2018 anfänglich gesucht, haben dann aber ins Minus gedreht. Die Titel von PSP Swiss Property haben zugelegt. Die zweitgrösste kotierte Immobiliengesellschaft hat den Leerstand im vergangenen Geschäftsjahr deutlich gesenkt und erhöht den Ausblick.

Panalpina (PWTN 157.7 -1.62%) verzeichnen Verluste. Der Logistiker steht auf Antrag der Ernst-Göhner-Stiftung vor einer ausserordentlichen Generalversammlung, an der die Stimmrechtsbeschränkung diskutiert werden soll. Vom Investor Cevian kommt harte Kritik.

SIG Combibloc profitieren von Zahlen

Am breiten Markt können SIG Combibloc (SIGN 10.4 -6.64%) nur anfänglich zulegen, in der Folge brechen sie ein. Das Industrieunternehmen ist 2018 solide gewachsen und hat die Profitabilität gesteigert. Fester beenden Also den Handelstag. Der IT-Distributor ist im abgelaufenen Geschäftsjahr schneller gewachsen als der Markt und erhöht die Dividende.

Implenia (IMPN 30.18 -16.4%) haben derweil mehr als 15% nachgegeben. Das Bauunternehmen hat einen Gewinneinbruch erlitten. Die Titel von Bellevue Group sind nach der Veröffentlichung schwacher Jahreszahlen unter Druck gestanden.

Ölpreis wieder über 65 $

Der Ölpreis erholt sich etwas. Nach der Kritik von US-Präsident Trump an der Preispolitik des Ölkartells Opec war der Preis für ein Fass Nordseeöl der Sorte Brent (Brent 65.38 0.4%) am Montag unter 65 $ gefallen.

Gold notiert etwas leichter. Der Unzenpreis gibt auf 1325 $ nach.

Der Euro wird zu 1.1372 Fr. gehandelt; 1 $ notiert auf Parität zum Franken