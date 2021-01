SMI baut Verluste ab

(AWP/Reuters/BB) Die Schweizer Börse kann im Verlauf des Vormittags ihre Verluste nahezu abbauen und dreht in ein leichtes Plus. Grundsätzlich halten sich die Marktteilnehmer heute aber zurück. Das liegt an der Senatswahl im US-Bundesstaat Georgia. Sie wird die künftige Sitzverteilung im US-Senat unter dem neuen Präsidenten Joe Biden bestimmen.

Auf Datenseite hat sich das Wachstum in Chinas Dienstleistungsbranche im Dezember zwar verlangsamt, der Caixin-Markit-Einkaufsmanagerindex (PMI) bleibt aber oberhalb der Wachstumsgrenze.

Nach Abgaben kurz nach dem Handelsstart notiert der Leitindex SMI (SMI 10'716.42 +0.21%) nun leicht im Plus. Der langsame Start war vor allem seiner defensiven Ausrichtung geschuldet. Alle drei Schwergewichte gaben deutlich nach. Kursgewinne bei den Zyklikern und den Finanzwerten halfen jedoch bei der Aufholjagd.

Nach Analystenkommentaren sind die zuletzt eher gemiedenen Finanztitel gesucht, so etwa die Grossbanken UBS (UBSG 13.22 +3.57%) und Credit Suisse (CSGN 12.00 +3.94%). Auch Swiss Life (SLHN 423.80 +2.52%) avancieren dank einer Kaufempfehlung von Citi. Händler begründen die Nachfrage nach den Bankaktien mit dem Anstieg der Anleihenrenditen. In den USA wirft der zehnjährige Treasury Bond erstmals seit dem vergangenen März wieder eine Rendite von über 1% ab.

Nach vorne geht es ebenfalls für LafargeHolcim (LHN 51.04 +4.08%). Der Zementkonzern ist der Favorit der Analysten unter den Schweizer Aktien.

Am unteren Ende des Tableaus sind die Schwergewichte Roche (ROG 304.35 -0.54%), Nestlé (NESN 102.50 -1.12%) und Novartis (NOVN 82.59 -0.23%) zu finden. Händler machen hierfür nicht zuletzt Gewinnmitnahmen verantwortlich, nachdem sich etwa die beiden Pharmatitel Ende 2020 recht gut gehalten hatten.

Am breiten Markt avancieren Blackstone Resources (BLS 2.52 +7.69%). Der Rohstoffkonzern hat ein Wandeldarlehen in der Höhe von bis zu 20 Mio. Fr. erhalten. Auch Julius Bär (BAER 53.10 +3.11%) kann von der Suche nach Finanztiteln profitieren. Nach vorne geht es auch für Swissquote (SQN 91.80 +2.68%). Der Finanzdienstleister Stifel sieht das Potenzial der Titel noch nicht ausgeschöpft.

Euro legt zu

Der Euro hat am Mittwoch leicht zugelegt und notiert gegenüber dem Dollar auf dem höchsten Stand seit April 2018. Die Gemeinschaftswährung wird zu 1.2325 $ gehandelt. Zum Franken gewinnt sie ebenfalls etwas an Boden und kostet 1.0807 Fr. Der Dollar verliert gegenüber dem Franken und handelt zu 0.8771 Fr.

Nach der Ankündigung Saudi-Arabiens, dass die Staaten der Opec+ mit Ausnahme Russlands und Kasachstans ihre Förderung drosseln werden, steigt der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 54.22 +1.27%) auf 53.76 $. Ein Barrel der Sorte WTI (WTI 50.25 +0.28%) ist mit 49.90 $ dagegen günstiger als gestern zu haben.

Die Feinunze Gold (Gold 1'953.77 +0.19%) kostet mit 1954.90 $ etwas mehr als gestern.

Asien notiert uneinheitlich

Die asiatischen Börsen tendieren erneut uneinheitlich. Der japanische Nikkei verliert. In Hongkong liegt der Hang Seng nach einer Berg-und-Tal-Fahrt leicht im Plus. Der Shanghai Composite kann leicht avancieren, während der Kospi (Kospi 2'978.08 -0.03%) in Südkorea verliert.

Wallstreet tendiert freundlicher

Die Wallstreet konnte die Verluste des Vortages teilweise wettmachen. Der Leitindex Dow Jones (Dow Jones 30'391.60 +0.55%) Industrial gewann am Ende 0,6% auf 30’392 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg 0,7% auf 3727, und der technologielastige Nasdaq 100 legte 0,9% auf 12’802 zu.