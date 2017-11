Schweizer Börse schliesst im Plus

Leichter Rücksetzer und dann mit Volldampf voraus: Mit Abgaben ist die Schweizer Börse in den Handel gestartet. Die Verschnaufpause dauerte jedoch nur kurz. So fand der Swiss Market Index SMI (SMI 9324.53 0.27%) rasch ins Plus und überschritt am Morgen das Level von 9300 Punkten. Im Nachmittagshandel erreichte der Leitindex ein neues Zweijahreshoch von 9347 Punkten. Auch der SMIM (SMIM 3571.42 0.62%), der Index der Mid-Cap-Werte, eröffnete schwächer und drehte dann in den grünen Bereich.

In den USA setzte Wallstreet zur Thanksgiving-Rally an. Der Dow Jones (Dow Jones 23590.83 0.69%) legte 0,8% zu und der S&P 500 (SP500 2599.03 0.65%) 0,7%. Er steigt erstmals über die Marke von 2600 Punkten. Der Nasdaq Composite gewann 0,6% auf ein Rekordhoch von 6828 Punkten.

Credit Suisse avancierten

In der Schweiz waren die Unternehmensnachrichten dünn gesät. Vor allem Credit Suisse (CSGN 16.3 2.19%) gewannen. Gemäss «Financial Times» spielt ein saudischer Staatsfonds mit dem Gedanken, sich bei der Bank zu engagieren. CS dementierte. Zudem erhöhte Goldman Sachs (GS 238.02 -0.05%) das Kursziel von 17.90 auf 18.20 Fr. und bekräftigte die Kaufempfehlung.

Die Aktien von Julius Bär (BAER 60.35 -0.17%) konnten die frühen Avancen nicht halten, nachdem sie auch gestern kräftig zugelegt hatten. Citigroup (C 72.38 0.46%) erhöht das Kursziel für die Aktien auf 67 Fr. (zuvor 64 Fr.) und sieht die Entwicklung «neutral». Das Urteil von J.P. Morgan lautet «Overweight». Das neue Kursziel liegt bei 60 statt 56 Fr.

Zudem wiesen Lonza (LONN 264.9 0.88%) sowie die Versicherertitel um Swiss Life (SLHN 335 0.27%) und Swiss Re (SREN 92.55 0.27%) ein Plus auf. Die Schwergewichte im Index – Roche (ROG 244 0.16%) und Novartis (NOVN 83.55 0.54%) sowie Nestlé (NESN 84.95 0.24%) – beendeten den Handel im Plus.

Swatch Group (UHR 367 0.05%) kamen kaum voran, und Richemont (CFR 87.45 -0.34%) verloren. Sie konnten nicht von starken Aussenhandelszahlen profitieren. Die Schweizer Uhrenexporte hatten sich im Oktober weiter erholt.

Sika (SIK 7540 -0.92%) bauten das markante Minus ab. LafargeHolcim (LHN 55.25 -0.9%) schlossen am deutlichsten im Minus.

AMS kosten mehr als 100 Fr.

Im SMIM gewannen GAM (GAM 15.55 0.97%). Auch die Technologiewerte um AMS (AMS 106.2 6.2%) und Temenos (TEMN 125.4 1.46%) legten zu. Mit dem steilen Kursanstieg seit Anfang des Jahres überstiegen die Aktien des österreichischen Halbleiterherstellers die Marke von 100 Fr.

Die Aktien Flughafen Zürich (FHZN 218.9 -1.31%) verloren. Auch Kühne + Nagel (KNIN 170.5 -0.53%) verbuchten ein Minus.

Avancen in Asien

An den asiatischen Märkten setzte sich die Erholung fort. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 0,7% zu, während der breiter gefasste Topix ebenfalls 0,7% gewann. Der Hang Seng in Hongkong avancierte 1,2%. Der CSI 300, der die 300 wichtigsten Werte aus Festlandchina umfasst, konnte 1,8% zulegen.

Franken erstarkte

Der Euro verlor und lag bei Börsenschluss in Europa bei 1.1640 Fr. Der Dollar kostete 0.9918 Fr. Das war ein Preisrückgang von 0,2%. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zum Greenback unverändert zu 1.1739 $ gehandelt.

Ölpreis fester

Der Preis pro Barrel (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 62.432 0.78%) legte 0,8% zu und lag um 17.30 Uhr MESZ bei gut 62 $. Gold (Gold 1281.13 -0.06%) kostete etwas mehr. Der Preis belief sich auf 1283 $ pro Unze.