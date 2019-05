Schweizer Börse baut Verlust aus

(AWP/GAH) Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitag leichter. Sorgen um die Weltwirtschaft und negative Vorgaben aus Fernost belasten die Kurse. US-Präsident Donald Trump hat mit Mexiko eine neue Front im Zollstreit eröffnet. Das heizt die Konjunktursorgen weiter an.

Auslöser der jüngsten Sorgen sind neue Hiobsbotschaften aus China und den USA zum Thema Handel. China will Zölle auf US-Waren im Wert von 60 Mrd. $ anheben. Die USA wiederum wollen wegen der illegalen Migration von Mexikanern Strafzölle gegen das Nachbarland verhängen.

Der Leitindex SMI (SMI 9497.57 -0.47%) baut den Verlust bis zum Nachmittag aus. Am Mittwoch schloss er bereits 1,4% tiefer.

Minus 2,3% im Mai

Im Mai hat der SMI bisher 2,3% eingebüsst, das ist damit der bisher einzige Monat mit einer negativen Performance im laufenden Jahr. Trotz dieser Korrektur weist der Leitindex seit Jahresbeginn noch immer ein Plus von gut 13% auf.

Am deutlichsten im Minus notieren Swatch Group (UHR 249.3 -3%). Auch die Zykliker LafargeHolcim (LHN 47.8 -1.61%), Lonza (LONN 305.2 -1.55%) und Adecco (ADEN 54 -1.03%) geben mehr als 1% nach.

Defensive Titel wie Swiss Life (SLHN 456.4 0.97%), Givaudan (GIVN 2634 0.53%) und Nestlé (NESN 98.94 0.6%) können sich dem Abwärtsdruck entziehen.

Impulse für Pharmawerte erwartet

Impulse für die Pharmawerte erhoffen sich die Anleger von dem US-Onkologiekongress Asco. Dort will sich Roche (ROG 263.25 -0.28%) zu insgesamt siebzehn Medikamenten äussern. Auch Novartis (NOVN 86.1 -0.94%) wird Daten zu ihren aktuellen Forschungsprogrammen unter anderem über Brust- und Lungenkrebs sowie Leukämie präsentieren.

Zu den Gewinnern unter den SMIM-Werten zählen Kühne + Nagel (KNIN 132.85 0.95%), die von einer Hochstufung von «Sell» auf «Neutral» durch Goldman Sachs (GS 187.37 -0.36%) profitieren. Auch Sonova (SOON 221.6 0.09%) und VAT avancieren.

Dagegen stehen die Technologietitel AMS (AMS 32.22 -3.73%) sowie Dufry (DUFN 81.76 -2.71%) am unteren Ende des Tableaus.

Dax stark unter Druck

Der deutsche Leitindex Dax (DAX 11701.06 -1.69%) steht bis zum Mittag stark unter Druck und verliert 1,6%. Die Sorge um neue Zölle auf mexikanische Exporte in die USA belastet die Titel von Autoherstellern.

Die Aktien von Volkswagen (VOW 157.85 -3.28%), Daimler (DAI 45.9 -2.96%) und BMW (BMW 61.75 -2.06%) fallen zwischenzeitlich bis zu 3%.

Handelskrieg belastet asiatische Börsen

An den asiatischen Börsen dominierte der Handelskrieg das Geschehen. Ein Tweet des amerikanischen Präsidenten, wonach die Zölle auf Autoimporte von Mexiko graduell von 5 auf bis zu 25% erhöht werden sollen, belastete die Aktien der Autohersteller. Viele haben ihre Produktionsstätten für den nordamerikanischen Markt in Mexiko und sind so direkt von den Zöllen betroffen, die bereits am 10. Juni in Kraft treten sollen. Die Papiere von Mazda fielen 7%, Toyota verloren 2,5%, Nissan gaben 5% nach, und Kia sanken 6%.

Dies wirkte sich insbesondere auf den japanischen Leitindex Nikkei aus, er fiel gut 1% auf 20’717. An den anderen asiatischen Börsen war die Belastung weniger spürbar. Der Kospi in Korea legte 0,3% zu, in Hongkong (–0,2%) sowie Schanghai (+0,25%) hielten sich die Veränderungen ebenfalls in Grenzen.

Ölpreis unter 67 $

Der Ölpreis notiert tiefer. Ein Fass der Nordseesorte Brent (Brent 65.1 -2.69%) kostet am Freitagmorgen weniger als 67 $.

Gold hat sich dagegen etwas verteuert. Der Unzenpreis steigt auf 1293 $.

Der Euro wird zu 1.1195 Fr. gehandelt; 1 $ kostet 1.0058 Fr.