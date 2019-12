Keine grossen Sprünge an der Schweizer Börse

(AWP/CF) Der Schweizer Aktienmarkt schliesst am Dienstag auf Vortagesniveau , wobei der Swiss Market Index (SMI; unv.) sich den ganzen Tag im negativen Bereich aufgehalten hat. Dafür verantwortlich sind die schwachen Nestlé (–0,6%) sowie die beiden Luxusgüterhersteller Swatch Group (–1,6%) und Richemont (–0,9%) gewesen. Ansonsten hätte der Gesamtmarkt gar etwas zugelegt. In Marktkreisen heisst es, dass die Stimmung der Anleger vor allem von der aufgefrischten Angst vor einem harten Brexit, gedämpft worden ist. Die positive Wirkung der Annäherung zwischen den USA und China sowie des Ausgangs der Wahl in Grossbritannien sei dagegen mittlerweile etwas verpufft. Vorerst sei deshalb eine Konsolidierungsphase angezeigt, zumal der Leitindex erst am Montag ein neues Allzeithoch markiert hat.

Als grosser Verlierer unter den Blue Chips haben sich AMS (–4,7%) entpuppt. Barclays hat den Titel direkt von «Übergewichten» auf «Untergewichten» zurückgenommen und das Kursziel massiv reduziert, von 58 auf 34 Fr. Der Analyst beurteilt die Übernahme von Osram sehr skeptisch.

Nach unten ist der Gesamtmarkt indes vor allem von Nestlé gezogen worden. Die Papiere des weltgrössten Nahrungsmittelherstellers sind für den unerwartet schwachen Geschäftsgang bei Unilever in Sippenhaft genommen worden (lesen Sie hier mehr). Das niederländisch-britische Unternehmen hat am Morgen angekündigt, dass das Wachstum aus eigener Kraft 2019 leicht unterhalb der vorherigen Prognose liegen werde.

Die Pharmaschwergewichte Novartis (+0,4%) und Roche (–0,1%) haben sich uneinheitlich entwickelt. Jefferies hat sowohl für Roche als auch für Novartis die Empfehlung «Kaufen» bestätigt und die Kursziele etwas nach oben angepasst, was den Titeln unmittelbar aber kaum hilft. Roche hat immerhin gemeldet, dass mittlerweile alle ausstehenden behördlichen Genehmigungen für die Übernahme des US-Genspezialisten Spark eingegangen sind und die Transaktion noch am Dienstag abgeschlossen werden soll (lesen Sie hier mehr).

Etwas stabiler haben sich die Bankenwerte UBS (+0,1%) und Credit Suisse (+0,3%) gezeigt. Gemäss einem Bericht der «NZZ» hat die CS neben dem abtretenden Top-Manager Iqbal Khan zur UBS auch noch mindestens eine weitere Führungskraft beschatten lassen. Die Grossbank will die Angelegenheit nun abklären (lesen Sie hier mehr).

Im breiten Markt haben Inficon (–0,6%) nach einer Gewinnwarnung eingebüsst. Das Messtechnikunternehmen hat wegen Verzögerungen bei der Auslieferung von Aufträgen seine Prognosen für das laufende Jahr gekappt. Für Analysten kommt die Gewinnwarnung allerdings nicht völlig überraschend (lesen Sie hier mehr).

Noch etwas mehr sind Georg Fischer (–2,3%) zurückgegangen. Sie sind von einer Abstufung durch die Zürcher Kantonalbank belastet worden. Sie beurteilt die Aussichten des Unternehmens nach einem persönlichen Kontakt mit dem Management vorsichtiger.

Sunrise (–0,2%) haben sich dagegen unauffällig gezeigt. Die Fusion von Sunrise und UPC Schweiz ist für die UPC-Muttergesellschaft Liberty Global nun ganz vom Tisch. Entsprechende Gespräche seien beendet worden, hat Liberty in der Nacht auf Dienstag mitgeteilt (lesen Sie hier mehr).

Deutscher Leitindex mit Abgaben

In Frankfurt schliesst der Dax (–0,9%) im Minus. Am Montag ist er 0,9% fester bei 13’407,66 Punkten aus dem Handel gegangen.

Deutliche Verluste haben Bayer (–2,2%) verzeichnet. Wie bei vielen hiesigen Unternehmen, ist am Dienstag auch hier eine Ratinganpassung dafür verantwortlich gewesen. Die Experten der Berenberg Bank haben ihre Einstufung von «Halten» auf «Kaufen» angehoben und das Kursziel von 75 auf 86 € erhöht.

Wenig Bewegung am Devisenmarkt

Am Dienstag sind nur wenige Konjunkturdaten angestanden, die für Bewegung am Devisenmarkt hätten sorgen können. Der Euro in US-Dollar und der Euro in Franken notieren uneinheitlich. Der US-Dollar in Franken hat sich etwas verbilligt.

Der Verzicht auf eine längere Brexit-Übergangsfrist bereitet Pfundanlegern Kopfzerbrechen. Das britische Pfund in US-Dollar sackt ab und macht damit den grössten Teil der Kursgewinne nach der Wahl vom Donnerstag zunichte. Premierminister Boris Johnson will Medienberichten zufolge eine Verlängerung der Übergangsphase nach dem Brexit gesetzlich blockieren. Demnach müsste dann nach dem EU-Austritt Grossbritanniens zum 31. Januar binnen elf Monaten ein Handelsabkommen mit der Staatengemeinschaft ausgehandelt werden. Der EU-Unterhändler Michel Barnier hat zuvor erklärt, elf Monate würden nicht ausreichen, um ein umfassendes Abkommen auszuhandeln.

Der Ölpreis hat sich am Dienstag zunächst kaum von der Stelle bewegt. Händler haben von fehlenden Impulsen gesprochen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet am Dienstagabend aber mehr. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) hat isch ebenfalls verteuert.