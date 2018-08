SMI verliert an Terrain

(AWP/Reuters/CF) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstagvormittag weiter an Boden verloren. Der Leitindex SMI (SMI 9026.82 -0.63%) notiert nur noch wenig über der 9’000-Punkte-Marke. Belastet wird der Markt laut Händlern von anhaltenden Verkäufe ausländischer Investoren – sie steigen wegen der Frankenstärke aus.

Ab Herbst sei in der Folge mit einer eigentlichen Runde von Gewinnschätzungsssenkungen zu rechnen, heisst es am Markt. Der Franken wertet sich weiter auf: Euro in Franken (EURCHF 1.1343 -0.18%), US-Dollar in Franken (USDCHF 0.97011 -0.04%). Aufgrund des Währungsverfalls in der Türkei ist der Franken wieder als sicherer Hafen gefragt. Auch der Handelsstreit beschäftigt die Anleger weiter.

GAM verlieren weiter

Im Markt geht es insbesondere mit dem Kurs von GAM (GAM 7.4 -9.48%) stark bergab. Credit Suisse (CSGN 14.69 -1.04%) hat das Kursziel für den Vermögensverwalter auf 7 Fr. halbiert. Seit der Schliessung von neun Anleihenfonds und der Absetzung eines Fondsmanagers verlieren die Aktien massiv an Wert. Der Asset-Manager will die Fonds auflösen und bis zu 87% zurückzahlen.

Den stärksten Abschlag unter den Blue-Chips verbuchen die Aktien des Vermögensverwalters Julius Bär (BAER 51.1 -2.29%). Die Grossbanken Credit Suisse und UBS (UBSG 15.305 -0.81%) fallen weniger stark.

Letztere hat gestern Abend den Verkauf ihrer digitalen Vermögensverwaltungsplattform in Grossbritannien bekannt gegeben. Die geistigen Eigentumsrechte an SmartWealth veräussert sie an die amerikanische SigFig, hiess es in einer Reuters am Mittwoch vorliegenden Mitteilung der Bank an die Mitarbeiter (lesen Sie hier mehr).

Die Aktien von Givaudan (GIVN 2378 -0.92%) büssen rund 1% ein. Händler hoffen, dass positive Impulse aus dem Investorentag, den der Duftstoffhersteller am Donnerstag in Zürich abhält, dem Kurs Auftrieb geben könnten.

Auch Swisscom (SCMN 433.7 -1.39%) verzeichnen Kurseinbussen. Die Papiere sind schon den ganzen Monat lang auf Talfahrt und nähern sich allmählich ihrem Mehrjahrestief.

Kurszieländerungen sorgen für Bewegung

Markante Einbussen verbuchen im breiten Markt VAT Group (VACN 126.3 -3.95%). Grund ist eine Abstufung durch UBS von «Buy» auf «Neutral».

Inficon (IFCN 518 4.77%) profitieren dagegen von einer Ratingerhöhung. Die UBS empfiehlt den Titel neu zum Kauf, nach einer zuvor neutralen Einstufung.

Die Papiere von Meyer Burger (MBTN 0.627 -5%) sacken ab. Bei dem Zulieferer für die Solarindustrie löst Manfred Häner per 1. Oktober Michel Hirschi als Finanzchef ab (lesen Sie hier mehr).

Der deutsche Leitindex Dax (DAX 12441.42 -0.96%) notiert wie der hiesige etwas tiefer.

Derweil geht die Talfahrt der indischen Währung weiter. Der Dollarkurs lag im Vormittagshandel bei 70.82 Rupien, damit war die Rupie zum Dollar so wenig wert wie noch nie. Das Schwellenland leidet genauso wie Südafrika, Argentinien, Mexiko, Brasilien und Russland unter dem Kursverfall der türkischen Lira.