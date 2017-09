SMI profitiert von US-Börseneröffnung

Der Schweizer Aktienmarkt kommt nicht vom Fleck. Der Swiss Market Index (SMI (SMI 9097.5 -0.18%)) gewinnt bis zum Mittwochnachmittag leicht.

Die US-Börse eröffnet nach positiven Industriedaten im Plus. Der Dow Jones gewinnt im frühen Handel 0,3%, der breiter gefasste S&P 500 legt 0,4% und der Technologieindex Nasdaq avanciert gar 0,7%.

Finanztitel an der Spitze

An der Spitze des SMI stehen die Finanztitel Credit Suisse (CSGN 15.29 1.46%), UBS (UBSG 16.45 1.48%), Julius Bär (BAER 56.75 0.53%) und Swiss Life (SLHN 333.2 1.22%). Der Hinweis von Fed-Chefin Janet Yellen auf ein sich normalisierendes Zinsumfeld wird von den Anlegern als positives Signal für Banken und Versicherer gewertet.

Auch Swatch Group (UHR 390.3 0.7%) avancieren knapp 1%. Die Chefs von sechzig befragten Uhrenunternehmen zeigen sich gemäss einer Studie des Beratungsunternehmens Deloitte zuversichtlich für die nähere Zukunft.

Unter Druck stehen erneut Lonza (LONN 247 -1.79%). Händler verweisen auf Gewinnmitnahmen. Die Titel haben seit Jahresbeginn mehr als 50% zugelegt. Nestlé (NESN 81.75 -0.97%) drehen nach einem guten Start bis zum Nachmittag ins Minus.

AMS gewinnen deutlich

Bei den mittelgrossen Unternehmen gewinnen AMS (AMS 69.4 3.43%) deutlich. GAM (GAM 14.75 1.03%) und OC Oerlikon (OERL 14.7 1.73%) notieren ebenfalls fester.

Die Aktien der Schweizerischen Nationalbank (SNB (SNBN 3455 8.41%)) stehen erneut im Fokus der Anleger. Zuletzt haben sie nach der Rally bis auf 4724 Fr. korrigiert.

Vifor Pharma (VIFN 110.7 -0.45%) handeln wenig verändert. Vifor hat die Ausweitung eines Lizenzabkommens zur Vermarktung des Roche-Mittels Mircera in den USA bekanntgegeben, wovon sie sich mehr Umsatz verspricht.

Dax gewinnt

Der deutsche Leitindex Dax kann bis zum Mittwochnachmittag 0,6% zulegen. Zu den grössten Gewinnern gehören auch am deutschen Aktienmarkt die Banktitel Commerzbank (CBK 11.435 2.74%) und Deutsche Bank (DBK 13.95 2.39%). Siemens (SIE 118.15 1.37%) avancieren ebenfalls deutlich. Der deutsche Konzern will in der Bahntechnik mit der französischen Alstom zusammenspannen.

Am unteren Ende des Blue-Chip-Index finden sich Beiersdorf (BEI 91.2 -0.88%), Vonovia (VNA 35.755 -1.37%) und Fresenius (FRE 67.46 -0.69%).

Japans Börse im Minus

In Asien schloss der japanische Nikkei (–0,3%) im Minus, wobei das teils auf Aktien zurückzuführen ist, die ab heute ex Dividende gehandelt werden. Der Hang Seng (+0,3%) in Hongkong profitierte von einer Erholung der Immobilienaktien, die über die letzten Tage unter Druck geraten sind.

Auch der CSI 300 (+0,2%) für Aktien in Festlandchina konnte zulegen. Der chinesische Automobilhersteller BYD (+5,8%) avancierte zeitweise auf den höchsten Stand seit April 2010.

Ölpreis knapp über 58 $

Der Ölpreis notiert praktisch unverändert Ein Fass der Nordseesorte Brent (Brent 57.786 -0.64%) kostet am Mittwochnachmittag noch gut 58 $.

Gold hat sich leicht verbilligt. Der Unzenpreis sinkt auf 1284 $.

Der Euro wird zu 1.1445 Fr. gehandelt; 1 $ kostet 0.9765 Fr.