Schweizer Börse schliesst unter 9000 Punkten

(AWP/Reuters/CF) Der Swiss Market Index (SMI) gibt am Mittwoch nach dem starken Vortag wieder nach und schliesst unter der Marke von 9000 Punkten 0,1% im Minus bei 8958 Punkten.

An der Börse herrschte Zurückhaltung. Ein Grund dafür ist das am Donnerstag startende jährliche Treffen der globalen Notenbanker im amerikanischen Jackson Hole. Die Investoren gehen zwar einerseits nicht von bahnbrechenden Ankündigungen aus, erhoffen sich aber gleichwohl neue Informationen zum Kurs der Geldpolitik in den kommenden Monaten.

Wie bereits am Vortag dominierten einige Unternehmen aus der zweiten Reihe das Geschehen. Die wohl prominenteste Gesellschaft, die heute ihre Halbjahreszahlen veröffentlicht hat, ist der Milchverarbeiter Emmi (–9,2%). Nach einer Prognosesenkung trennen sich die Anleger von den Aktien. Ausserdem hat die Zürcher Kantonalbank (ZKB) die Empfehlung für Emmi von «Übergewichten» auf «Marktgewichten» herabgestuft (lesen Sie hier mehr).

Zudem haben auch die frisch an der Schweizer Börse aufgenommene Versandapotheke Zur Rose (unv.) (lesen Sie hier mehr) und Siegfried (–2,7%) über die ersten sechs Monate 2017 berichtet. Der Pharmazulieferer bleibt auf der Erfolgsspur, dennoch haben die Aktien deutlich nachgegeben (lesen Sie hier mehr).

Unter den Blue Chips fielen Geberit (–2,2%) auf. Sie verlieren nach der Rückstufung von «Sector Perform» auf «Underperform» durch Royal Bank of Canada deutlich. Ausserdem hat die Bank das Kursziel von 450 auf 440 Fr. reduziert. Grosse Verlierer waren auch Julius Bär (–1,6%).

Ölpreise unter Druck

In Deutschland notierte der Leitindex Dax (–0,5%) zum Börsenschluss wie der hiesige im Minus. Deutliche Verluste mussten ThyssenKrupp (–1,1%) und ProSiebenSat.1 (–3,8%) hinnehmen.

Die New Yorker Börsen Dow Jones, S&P 500 sowie Nasdaq 100 tendieren bis zum hiesigen Handelstagsende allesamt im Minus.

Das Produktionsplus in der deutschen Wirtschaft hat dem Euro einen Schub gegeben. Der Euro in US-Dollar notiert wie auch der Euro in Franken im Plus.

Sorgen vor einer Ölschwemme haben am Mittwoch auf den Preisen für den Rohstoff gelastet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent hat sich am Morgen um gut ein halbes Prozent verbilligt, hat sich inzwischen aber wieder deutlich erholt.