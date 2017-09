SMI startet schwächer in die Woche

Am Wochenende hat sich die Rhetorik zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un verschärft. Die Angst vor einer Eskalation der Konflikts belastete nach den asiatischen Märkten auch die Schweizer Börse am Montag. Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,9% tiefer auf 8864 Punkten.

Zu den grössten Verlierern im SMI (SMI 8864.46 -0.86%) gehörten die Luxusgütertitel Swatch Group (UHR 378 -2.2%) und Richemont (CFR 84.9 -1.45%). Aber auch die Finanzvaloren Julius Bär (BAER 53.4 -1.66%), Credit Suisse (CSGN 14 -1.2%), Swiss Re (SREN 85.85 -1.27%) und Swiss Life (SLHN 342.2 -1.27%) gaben verhältnismässig stark nach.

Novartis (NOVN 80.05 -0.99%) büssten ebenfalls etwas mehr ein als der Gesamtmarkt. Am Montagmorgen hat der Chef des Pharmakonzerns, Joe Jimenez, seinen Rücktritt per 1. Februar bekanntgegeben. Sein Nachfolger wird der bisherige Global Head of Drug Development, Vasant «Vas» Narasimhan.

Clariant und Dormakaba legen zu

Im SMIM (SMIM 3291.75 -0.66%) konnten unter anderem AMS (AMS 71.55 0.92%), Clariant (CLN 23.42 0.56%), Dormakaba (DOKA 912 0.94%) und Barry Callebaut (BARN 1384 0.51%) zulegen. Aussagen von Clariant-CEO Hariolf Kottmann an einem Analysten-Meeting sowie sowie Interviews von Huntsman-Chef Peter Huntsman unter anderem mit der FuW bestärken für Analysten das Potenzial des geplanten Firmenzusammenschlusses.

Helvetia (HELN 537.5 -2.27%) schlossen nach Zahlen schwächer als der Gesamtmarkt. Flughafen Zürich (FHZN 227.4 -1.98%) verloren fast 2%. GAM (GAM 14.6 -1.68%), Baloîse, OC Oerlikon (OERL 13.7 -1.08%) und Ems-Chemie (EMSN 648.5 -1.07%) gaben ebenfalls deutlich nach.

Helvetia nach Zahlen im Minus

Am breiten Markt gehörten Wisekey (WIHN 3.96 -4.81%), Walter Meier (WMN 40.05 -3.49%) und Orascom (ODHN 6.97 -5.17%) zu den grössten Verlierern.

Dagegen notieren Villars (VILN 778 3.32%), Mobilezone (MOB 12 1.69%) und Goldbach fester. Auch Varia US Properties können nach guten Semesterzahlen zulegen.

Dax verliert ebenfalls

Auch der deutsche Leitindex Dax stand unter Druck und schloss 0,3% tiefer auf 12’102 Punkten.

Am unteren Ende standen RWE (RWE 20.69 -1.43%), Fresenius (FRE 70.55 -1.05%) und ThyssenKrupp (TKA 25.055 -1.34%). Prosieben konnten einen Teil des Verlusts von vergangener Woche wettmachen. Auch BMW (BMW 79.13 0.16%), Volkswagen (VOW 150.2 0.13%) und Continental (CON 191.1 0.61%) legten zu.

Nordkoreakrise belastet Asiens Börsen

Das jüngste Säbelrasseln Nordkoreas hinterlässt an den asiatischen Aktienmärkten Spuren. Am frühen Montagmorgen notiert in Tokio der Nikkei 225 1% und der marktbreite Topix 1,1% tiefer.

Der Hongkonger Hang Seng gibt 0,5% nach, während der CSI 300 auf dem chinesischen Festland 0,2% zulegt. In Australien notiert der S&P/ASX200 0,3% tiefer.

Gold über 1330 $

Gold hat sich infolge des verbalen Schlagabtauschs zwischen den USA und Nordkorea deutlich verteuert. Der Unzenpreis stieg auf 1336 $.

Der Ölpreis zog etwas an. Ein Fass der Nordseesorte Brent (Brent 52.213 -0.69%) kostete am Montagabend fast 53 $.

Der Euro fiel unter 1.14 Fr. gehandelt; 1 $ kostete weniger als 0.96 Fr.