Schweizer Börse schliesst im Minus

(AWP/Reuters/CF) Der Swiss Market Index (SMI) (–0,3%) hat wie am Vortag mit Abgaben gehandelt. Der Leitindex schliesst bei 9433,34 Punkten.

Am späteren Dienstagabend steht die mit Spannung erwartete Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation an. Zudem warten die Anleger auch auf den Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch. Beide Ereignisse dürften die Anleihenrenditen und den Dollarkurs beeinflussen.

Die Blicke haben sich heute Dienstag auf die Uhrenexportstatistik sowie die Luxusgüter- und Uhrenkonzerne Swatch Group (+5,5%) und Richemont (+1,4%) gerichtet. Die Ausfuhren sind im vergangenen Jahr um nominal 2,7% auf 19,9 Mrd. Fr. gestiegen, real hat sich ein Plus von 1% ergeben. Im Dezember ist das Exportvolumen gegenüber der Vorjahresperiode nominal um 0,7% auf 1,67 Mrd. Fr. gestiegen, real ist es 0,9% gesunken.

Derweil hat der Uhrenkonzern von Nick Hayek seine Jahreszahlen veröffentlicht. Die Erwartungen hat er übertreffen können. Der Umsatz ist 5,4% auf 7,96 Mrd. Fr. gestiegen (lesen Sie hier mehr).

Zugelegt haben neben den beiden Luxusgüterkonzernen auch Lonza (+1,7%), Roche (+0,6%) und Nestlé (+0,4%).

Verluste haben dagegen Novartis (–0,9%) sowie die Grossbanken UBS (–0,6%) und Credit Suisse (–1,2%) verbucht. Im Minus haben sich zudem die Aktien von Julius Bär (–0,7%), die am Mittwoch ihre Jahresbilanz veröffentlicht, bewegt.

Im breiten Markt sind Aryzta (–7,4%) aufgefallen, die wegen des Dividendenabschlags verloren haben.

Santhera (–5,2%) haben heute Dienstag ihre Talfahrt der vergangenen Tage fortgesetzt. Die Pharmafirma hat jüngst beim Schlüsselmedikament Raxone einen schweren Rückschlag eingesteckt.

In Deutschland hat der Dax (–1%) verloren. Zu den schwächsten Aktien haben Deutsche Bank (–3,5%) gezählt. Gemäss einem Medienbericht soll der chinesische Deutsche-Bank-Grossaktionär HNA seine Gläubiger vor einem möglichen Liquiditätsengpass von mindestens 2,4 Mrd. $ gewarnt haben (lesen Sie hier mehr).

Die New-Yorker-Börsen werden zum Börsenstart von den steigenden Renditen am Anleihemarkt und der Talfahrt von Apple belastet. Um 17.30 Uhr Schweizer Zeit büssen der Dow Jones, der S&P 500 und der Nasdaq Composite ein.

Die Ölpreise für die Sorten Brent und WTI sinken am Dienstag weiter und knüpfen so an den schwachen Wochenauftakt an. Somit ist der jüngste Höhenflug vorerst gestoppt.