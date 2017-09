Schweizer Börse wird uneinheitlich erwartet

(AWP/Reuters/CF) Der Schweizer Aktienmarkt könnte wenig bewegt in den letzten Handelstag der Woche gehen. Der Swiss Market Index (SMI) dürfte 0,1% höher eröffnen.

Die grössten Avancen in der vorbörslichen Indikation zeigen Adecco (+0,6%). Der Personalvermittler setzt sich am Investorentag noch höhere Wachstumsziele als bisher.

Nestlé (+0,5%) fallen vor Börsenstart ebenfalls auf. Der Nahrungsmittekonzern hat nach dem Tod von L´Oreal-Erbin Liliane Bettencourt künftig mehr Flexibilität bei seinem gut 23-Prozent-Anteil am französischen Kosmetikkonzern L´Oreal.

US-Börsen uneinheitlich

An der Wall Street haben die Kurse am Donnerstag einen Gang zurückgeschaltet; die Kursverluste hielten sich jedoch in Grenzen. Auch die asiatischen Börsen haben in der Nacht auf Freitag nachgegeben.

Im Vergleich zum Europa-Schluss schlossen die wichtigsten US-Indizes uneinheitlich. Auch positive Daten vom US-Arbeitsmarkt und eine überraschend gute Stimmung in den Unternehmen der Region Philadelphia konnten die Kurse nicht antreiben.

Die Ölpreise haben sich am Freitag im asiatischen Handel nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete am Morgen 56,38 $. Das waren fünf Cent weniger als am Vortag.