SMI weiter leicht im Minus

(AWP/Reuters/CF) Am letzten Handelstag 2017 geschieht an der Schweizer Börse wie erwartet nicht mehr allzu viel.

Nach der bereits schwachen Eröffnung am Morgen scheint das am 19. Dezember erzielte SMI-Jahreshoch von 9’468,84 Punkten somit klar ausser Reichweite zu verbleiben. Das Allzeithoch bei 9548 Punkten vom 4. Juni 2007 liegt in weiter Ferner.

Dennoch steuert der Leitindex nach zwei schwächeren Jahren dennoch auf ein erfreuliches Jahresergebnis zu. Gegenüber dem Vorjahresschluss beträgt der Kurszuwachs rund 14%.

Kaum Unternehmensnews

An der Spitze des Tableaus stehen Lonza (LONN 264.6 0.72%). J.P. Morgan hat das Kursziel für den Pharmazulieferer auf 300 von 285 Fr. erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt. Zusammen mit Sika (SIK 7785 -0.51%) führen Lonza die Jahresrangliste der Bluechips mit einem Kurssprung von mehr als 60% an. Beide Papiere sind 2017 in den SMI (SMI 9379.85 -0.28%) aufgestiegen.

J.P. Morgan hat ausserdem das Rating von Zurich Insurance (ZURN 296.3 -0.5%) sowie den beiden Pharmakonzernen Novartis (NOVN 82.65 -0.06%) und Roche (ROG 246.4 -0.4%) angehoben.

Beim Versicherer erfolgt die Anpassung insbesondere aufgrund der frühen Tilgung von Schuldenscheinen über 500 Mio. $.

Im Minus tendieren Nestlé (NESN 83.65 -0.3%). Der Nahrungsmittelkonzern will laut einem chinesischen Medienbericht eine Molkereianlage in der Inneren Mongolei verkaufen.

Auch am breiten Markt halten sich die Bewegungen in Grenzen. Etwas grössere Ausschläge zu vermelden gibt es noch von Hiag oder Santhera (SANN 36.3 2.11%).

In Deutschland bewegt sich der Leitindex Dax (DAX 12926.14 -0.41%) rund ein halbes Prozent im Minus. An vielen Handelsplätzen in Europa endet der Handel heute Freitag bereits früher, in Frankfurt schon um 14 Uhr.