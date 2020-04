Schweizer CFO sorgen sich weniger

(AWP) Schweizer Finanzchefs zeigen sich zunehmend weniger beunruhigt über die Auswirkungen der Coronakrise auf ihre Firma. Gleichzeitig glauben sie aber immer seltener an eine schnelle Rückkehr zum Normalbetrieb.

Noch weniger als die Hälfte (47%) der CFOs in der Schweiz macht sich gemäss einer aktuellen Umfrage des Beratungsunternehmens PwC grosse Sorgen über die Coronakrise. Das ist gegenüber den letzten beiden Befragungen vor einem Monat (74%) und vor zwei Wochen (58%) ein markanter Rückgang, wie PwC am Donnerstag mitteilte.

Wie schon in der letzten Erhebung zeigte sich, dass sich die Schweizer Finanzchefs zusammen mit ihren Kollegen aus Deutschland und Dänemark weltweit am wenigsten Sorgen über die Krise machen. In der ganzen Welt liegt die Besorgnisquote über die Auswirkungen von Corona bei den Finanzchefs nämlich bei 70 Prozent.

Weitere 40 Prozent der Schweizer CFOs gaben an, dass sich die Krise in bestimmten Regionen in ihrem Geschäft zeigt. Für 13 Prozent hat der Ausbruch der Pandemie hingegen keinen grossen Einfluss auf ihre Geschäftstätigkeit.

Die Angst vor den Auswirkungen hat indessen wenig zu tun mit den erwarteten Umsatzrückgängen. 80 Prozent der Befragten in der Schweiz – und damit genau gleich viele wie im weltweiten Vergleich – rechnen mit tieferen Umsätzen, während nur 10 Prozent gar keinen Umsatzeinbruch oder sogar höhere Einnahmen erwarten.

Vergleichsweise wenig finanzielle Massnahmen

Laut der Studie gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen den Grad der Besorgnis über Corona und den geplanten finanziellen Massnahmen, die getroffen werden.

Die Schweizer Finanzchefs, die insgesamt wenig besorgt sind als ihre Kollegen andernorts, haben gemäss der Mitteilung viel weniger häufig finanzielle Massnahmen geplant. 13 Prozent der Befragten gaben an, wegen der Coronakrise keinerlei Anpassungen im Finanzbereich ihrer Unternehmen vorzunehmen.

Zudem sagten 57 Prozent aus, dass sie an ihrer M&A-Strategie festhalten, 17 Prozent stellten ein vermehrtes Bedürfnis nach Geschäftsübernahmen fest. Das sei ähnlich wie in Dänemark und Deutschland, wo die Finanzchefs ebenfalls vergleichsweise wenig Angst vor der Krise haben, hiess es in der Studie.

Keine baldige Rückkehr in Sicht

Indessen zeigt sich aber auch, dass die Befragten in Bezug auf die Rückkehr zum Normalbetrieb immer pessimistischer werden. Inzwischen glauben nur noch die Hälfte der Schweizer Finanzchefs, dass in ihrer Firma innerhalb von drei Monaten nach dem Ende der Pandemie wieder Normalbetrieb herrscht.

Bei den Befragungen vor zwei Wochen (72%) und vor einem Monat (90%) glaubten noch deutlich mehr Finanzchefs an eine Erholung innerhalb von drei Monaten. 13 Prozent der Befragten gaben aktuell gar an, dass es über ein Jahr dauern dürfte, bis sich in ihrem Betrieb wieder “Business as usual” einstellt.

Für die Studie befragte PwC zwischen dem 20. und 22. April 871 Finanzchefs aus verschiedenen Branchen in 24 Ländern und ermittelte, wie sie auf den Ausbruch der Coronapandemie reagieren. Aus der Schweiz nahmen 30 CFOs von grossen Schweizer Unternehmen an der Studie teil.