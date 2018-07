Schweizer Exporte nehmen leicht zu

(AWP) Die Schweizer Exporte haben im Juni 2018 leicht zugenommen. Und weil sich die Importe schwächer entwickelten, resultiert unter dem Strich ein leicht höherer Handelsbilanzüberschuss (saisonbereinigt) von 1,31 Mrd. Fr., nachdem im Vormonat 1,24 Mrd. ausgewiesen worden waren.

Auf saisonbereinigter Basis gegenüber dem Vormonat stiegen die Exporte im Berichtsmonat nominal um 0,4% auf 18,79 Mrd. Fr., real nahmen sie um 0,5% zu. Bei den Importen resultierte derweil ein Plus von 0,1% auf 17,49 Mrd. (real -0,4%).

Im gesamten zweiten Quartal wurde ein Handelsbilanzüberschuss (saisonbereinigt) von 4,6 Mrd. verzeichnet, dies bei Exporten von 55,7 Mrd. und Importen von 51,1 Mrd. Die Exporte stiegen dabei nominal um 1,4% und real um 1,8%, die Importe nahmen nominal um 0,4% ab und real um 0,5% zu.

Der seit Anfang 2017 registrierte Wachstumstrend bei den Exporten habe auch im zweiten Quartal 2018 ungebrochen angehalten, kommentierte die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) am Donnerstag die neusten Zahlen. Damit seien die Ausfuhren auf einen neuerlichen Quartalshöchststand gestiegen – den fünften in Folge.

Bei den Exporten setzten laut den Angaben alle grossen Warengruppen ihren positiven Trend mit Quartalsergebnissen zwischen 1,3% (chemisch-pharmazeutische Produkte) und 2,2% (Präzisionsinstrumente) fort. Chemie-Pharma habe die Exportentwicklung dominiert und sei für 42% der Gesamtzunahme verantwortlich gewesen. Geografisch betrachtet exportierte die Schweiz gemäss der Mitteilung in alle drei Hauptmärkte mehr Güter, wobei Asien bei dieser Entwicklung obenaus geschwungen sei.

Uhrenexporte steigen im Juni um 11,8 Prozent

Die Schweizer Uhrenhersteller haben im Juni erneut deutlich mehr Uhren ins Ausland verkauft als im Vorjahresmonat. Die Exporte kletterten nach den Angaben des Schweizerischen Uhrenverbands (FH) um 11,8% auf 1,94 Mrd. Fr.



Das Plus der ersten sechs Monate beträgt damit 10,5%. Erstmals seit 2015 seien im ersten Semester wieder Uhren im Wert von über 10 Mrd. verkauft worden, schrieb der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie in einer Mitteilung vom Donnerstag.



Die Entwicklung bei den verschiedenen Preissegmente verlief im Juni sehr unterschiedlich. Uhren mit einem Preis von weniger als 500 Fr. verzeichneten laut den Angaben einen deutlichen Rückgang; es seien knapp 250'000 Stück weniger abgesetzt worden. Auf der anderen Seite habe die Nachfrage nach Zeitmessern mit einem Preis von über 3'000 Fr. markant angezogen.



Besonders gefragt waren Schweizer Uhren im grössten Absatzmarkt Hongkong. Dort schnellten die Exporte um 39% in die Höhe auf gut 270 Mio. Fr. Ein Wachstum in ähnlicher Grössenordnung verzeichneten Thailand (+52%), Südkorea (+46%), Frankreich (+41%) und Japan (+32%). Die Exporte in die USA nahmen derweil um 5,7% zu.



Rückläufig entwickelten sie sich nach Italien (-21%), Spanien (-12%) und Grossbritannien (-12%). Gleichwohl habe der Absatz nach Europa insgesamt um 1,4% zugenommen, wurde betont.