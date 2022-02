Schweizer Exporte stagnieren im Januar

(AWP) Der Schweizer Aussenhandel hat sich im Januar gegenläufig entwickelt. Während die Exporte sanken, nahmen die Importe vor allem aufgrund der höheren Energiepreise zumindest wertmässig deutlich zu. Entsprechend fiel der Aussenhandelsüberschuss deutlich kleiner aus als üblich.

Konkret sanken die Exporte gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 1,5% auf 20,9 Milliarden Franken. Real — also preisbereinigt — resultierte derweil eine Zunahme um 2,3%, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mitteilte.

Da die Einfuhren gleichzeitig um 7,0% auf 18,7 Milliarden Franken (real -0,7%) stiegen, resultierte in der Handelsbilanz ein deutlich tieferer Überschuss von 2,21 Milliarden Franken als zuletzt üblich. Es handelt sich gar um den niedrigsten Wert seit Februar 2020 bzw. seit dem Beginn der Corona-Pandemie.

Niveau vom Oktober

Nachdem bei den Exporten bereits der Dezember ein Minus aufgewiesen hatte, nahmen die Ausfuhren im Januar nun auf das Niveau von Oktober 2021 ab. Bei den Importen setzte sich dagegen der seit Ende 2020 anhaltende Aufwärtstrend fort. Entgegengesetzt verlief auch die Preisentwicklung. So stiegen die Importpreise deutlich, vor allem jene der Energieträger, wogegen die Exportgüterpreise insgesamt rückläufig waren.

Das Minus bei den Exporten im Januar rührte vor allem von den rückläufigen Exporten von chemisch-pharmazeutischen Produkten her (-6,3% bzw. 721 Mio Fr.). Namentlich die Ausfuhren von Medikamenten gingen gegenüber dem Vormonat um 23,6% (956 Mio Fr.) zurück, während sich jene von immunologischen Produkten um 513 Millionen Franken verringerten.

Zu viel sollte man in diese Bewegung allerdings nicht hineininterpretieren, sagte Matthias Pfammatter vom BAZG gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Ob diese Entwicklung in den nächsten Monaten so weitergehe, müsse sich zeigen. Auch seien die Werte in den letzten Monaten des letzten Jahres sehr hoch gewesen, was für eine Normalisierung gesprochen habe. Die zuletzt sehr hohen Zahlen dürften mit der Pandemie zusammenhängen, da die Schweiz bekanntlich eine Hochburg bei der Bereitstellung von Wirkstoffen gegen das Virus ist.

Rückläufig war ferner der Versand von Uhren (-1,9%) sowie von Bijouterie und Juwelierwaren (-6,7%). Bei den Uhren war dies das dritte Monatsminus in Folge, zumindest auf der saisonbereinigten Vormonatsbasis, wie sie das BAZG berechnete. Gemäss den Zahlen des Verbandes der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH), die ebenfalls am Donnerstag veröffentlicht wurden, exportierte die Schweiz im Berichtsmonat Januar wertmässig 6,8% mehr Uhren — diese Zahl vergleicht sich allerdings mit dem entsprechenden Vorjahresmonat, also dem Januar 2021.

Wachsende Exporte in der MEM-Branche

Dagegen wiesen die Exporte von Maschinen und Elektronik einen Anstieg um einen Zehntel auf. Auch die Lieferungen von Metallen (+8,7%) und Präzisionsinstrumenten (+7,3%) legten merklich zu. Zusammengenommen führten die drei Sparten für 444 Millionen Franken mehr Güter aus. Die MEM-Branche habe sich zuletzt eher gemächlich entwickelt, sagte Pfammatter, entsprechend stimme die jetzige Entwicklung optimistisch.

Von den drei grossen Absatzgebieten wies einzig Nordamerika einen Rückgang aus, und dieser war einem Minus 19,9% markant. Demgegenüber nahmen die Ausfuhren nach Europa insgesamt um 3,2% und jene nach Asien um 4,5% zu. In Europa stiegen laut den BAZG-Zahlen namentlich die Exporte nach Grossbritannien (+22,5%), in die Niederlande und nach Spanien, während in Asien Japan mit einem Anstieg um 7,8% auffiel.

Importseitig entfiel der starke Anstieg im Wesentlichen auf die Energieträger sowie auf die chemisch-pharmazeutischen Produkte. Deren Bezüge wuchsen innert Monatsfrist um 43,1 bzw. 11,9%. Das kräftige Plus bei den Energieträgern war allerdings ausschliesslich preisbedingt. So haben sich die Preise seit September 2021 verdoppelt.

In Bezug auf die Regionen legten die Einfuhren aus Europa (+11,3%) und Nordamerika (+5,2%) zu, während jene aus Asien stagnierten.