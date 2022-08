Schweizer Hypozinsen entspannen sich erneut markant

Die Hypothekarzinsen in der Schweiz sinken auch im August und damit den zweiten Monat in Folge markant. Fast alle von FuW beobachteten dreizehn Anbieter haben in den vergangenen Wochen ihre kurz- und langfristigen Richtsätze über eine Laufzeit von zehn Jahren deutlich nach unten gesetzt. Im Schnitt sind die Zinsen im zehnjährigen Bereich im Vergleich zum Juli von 2,64 auf 2,32% gesunken. Im Juni waren sie auf einen Höchstwert seit vielen Jahren von 3,03% gestiegen.

Damit spiegeln sich auch am Immobilienmarkt die beispiellosen Schwankungen an den Märkten für Staatsanleihen. So ist die Rendite von zehnjährigen «Eidgenossen», die für die Hypozinsen massgeblich ist, von 1,5% Mitte Juni auf mittlerweile nur noch gut 0,4% gesunken. Zuletzt konnten sich die Schweizer Zinsen sogar etwas von den steigenden deutschen Staatsanleihenrenditen abkoppeln, die für die Eurozone wichtig sind.