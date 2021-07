Schweizer KMU begehren und sind begehrt

Wenn Übernahmen ein Zeichen für wirtschaftliche Dynamik sind, dann läuft es den kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) in der Schweiz sehr gut. Gemäss einer neuen Studie des Beratungsunternehmens Deloitte wurden im ersten Halbjahr nicht nur mehr M&A-Transaktionen als in der Vorjahresperiode gemacht – was wegen des Pandemieverlaufs erwartbar war –, sondern auch mehr als im ersten Halbjahr 2019. Und zwar sowohl was Käufe von Schweizer KMU im Ausland als auch was Käufe von Schweizer KMU durch ausländische Unternehmen und rein inländische Transaktionen betrifft. Insgesamt kam es zu 117 Handwechseln, 63% mehr als im Vorjahr und 23% mehr als 2019 (vgl. Tabelle). Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an